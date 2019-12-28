ABD'li sanatçı Della Miles Türk otomobiline talip oldu

Türkiye'de yaşayan Amerikalı şarkıcı Della Miles, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Türk otomobiline talip oldu. Sanatçı Instagram hesabından, "Türk otomobiline talibim, siparişimi buradan veriyorum" paylaşımını yaptı.

YERLİ OTOMOBİLİNE TALİP OLDU

Michael Jackson ve Whitney Houston gibi birçok sanatçının vokalistliğini yapan ve 2018 yılında Müslüman olup, Türkiye'ye yerleşen Amerikalı sanatçı Della Miles, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen organizasyonla dünyaya tanıtılan yerli otomobile talip olduğunu ve sipariş vermek istediğini açıkladı.

"BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SONRA İLK TALEP BENDE"

Miles, yerli otomobilin fotoğrafını paylaşarak Türkçe ve İngilizce olarak "Tebrikler Türkiye. Seninle gurur duyuyorum. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra ilk talep benden. Türk otomobiline talibim, siparişimi buradan veriyorum" diye yazdı. Miles'ın paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce takipçisinden beğeni aldı.