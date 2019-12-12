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ABD'li sanatçı Della Miles Türkiye'yi tanıtmak istiyor

Dünyanın en iyi soul rock müziği yorumcularından biri olarak gösterilen, Müslüman olmasının ardından Türkiye'ye yerleşen ABD'li sanatçı Della Miles, Türkiye'nin yabancılar tarafından yanlış bilindiğini belirterek, "Türkiye'yi şehir şehir gezip, nasıl güzel bir yer olduğunu tüm dünyaya...

12.12.2019 11:50 | Son Güncelleme: 12.12.2019 11:50ABD'li sanatçı Della Miles Türkiye'yi tanıtmak istiyor
Dünyanın en iyi soul rock müziği yorumcularından biri olarak gösterilen, Müslüman olmasının ardından 'ye yerleşen ABD'li sanatçı Della Miles, Türkiye'nin yabancılar tarafından yanlış bilindiğini belirterek, "Türkiye'yi şehir şehir gezip, nasıl güzel bir yer olduğunu tüm dünyaya göstermek istiyorum." dedi.
Michael Jackson ve Whitney Houston başta olmak üzere birçok ünlü sanatçının vokalistliğini yaparak tanınan, geçen yıl Muğla'ya yerleşip Müslüman olan ABD'li sanatçı Della Miles, Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında Konya'da konser verdi.
Sahne performansıyla büyük beğeni toplayan Miles, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mevlevi geleneğine ve Mevlana'ya büyük ilgi duyduğunu söyledi.
Bu ilginin İslamiyet'i seçmesindeki ilahi motivasyondan kaynaklandığını belirten Miles, bugün bile memleketi Houston'da değil Konya'da oluşunun kaderle açıklanabileceğini aktardı. Miles "Kader beni nereye götürüyorsa, oraya gidiyorum ve bu kader de Allah tarafından belirleniyor." dedi.
Hazreti Mevlana'nın öğretilerinin insanlar tarafından iyi analiz edilmesi gerektiğine değinen Miles, "Mevlana'ya her yönden saygı duyuyorum. Onun harika bir insan olduğunu düşünüyorum. Zenginlik, krallık onun için önemli değil. Sadece ilmini herkesle paylaşabileceği bir ortamda yani insanlarla olmak istedi." diye konuştu.
Della Miles, sema ayininin kendisini çok etkilediğini vurgulayarak, "Sema ayinindeki hareketler, koreograf değil, tamamen hissiyattan ortaya çıkmış şeyler. Mevlana bunları yaptığında kendisi seçmedi, bir şeyler bunu ona yaptırdı. Bu bana uhrevi bağlantıyı çok güçlü şekilde gösteriyor." yorumunda bulundu.
Batı'da artan İslamofobi'nin kendisini korkutmadığını, Müslüman olduğu için bazı çevrelerden eleştiri alsa da bildiği yolda yürümeye devam edeceğini dile getiren Miles, "Herkesi memnun edemezsin. İslamofobi'yi umursamıyorum demek doğru olur mu bilmiyorum ama endişelenmiyorum. İslam'ı seçtiğim için sosyal medya üzerinden, farklı yerlerden değişik mesajlar alıyorum ama bu onların seçimi." değerlendirmesinde bulundu.
Müslümanlığın kendisi için anlamına da değinen Miles, "Bir arkadaşım kışın ortasında üzerindeki ceketi çıkarıp sokakta üşüyen birisine vermişti. Bir diğeri ihtiyaç sahibi bir aileyi, mutfak alışverişi için markete götürmüştü. İşte bunlar Müslüman olmak demekti benim için." dedi.
Türk kültürünü özümsediğini dile getiren Miles, şunları kaydetti:
"Dünyanın farklı yerlerinde, Avrupa'da devam konserlerim var ama Türkiye'de yapmak istediğim çok fazla şey var. Türkiye'de bir single çıkarıyorum çok yakında. Bir televizyon programı yapmayı istiyorum. Türkiye'yi tanıtmak istiyorum. Birçok insan Türkiye hakkında ya hiçbir şey bilmiyor veya yanlış, klişe şeyler biliyor. Türkiye'de ulaşım için deve kullanıldığını sananlar var hatta zeki olduğunu bildiğim birisi 'Türkiye'de asansör var mı gerçekten?' diye sordu. Bu soru bile soruldu. Türkiye hakkında hiçbir şey bilinmiyor. Ben Türkiye'yi şehir şehir gezip, nasıl güzel bir yer olduğunu tüm dünyaya göstermek istiyorum."

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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