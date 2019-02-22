ABD'li Sarai Sierra'yı Öldüren Sanık Yeniden Hakim Karşısında

Kaynak: DHA

Sanık Ziya Tasalı,"Öldürdüm, ama tecavüz etmedim"Haber: Özden ATİK/ İstanbul, DHAFotoğraf çekmek için geldiği İstanbul surlarında cesedi bulunan ABD'li Sarai Sierra'nın öldürülmesine ilişkin "Kasten adam öldürmek" suçundan ömür boyu hapis cezası onanan ancak "Nitelikli cinsel saldırı" ve "Hırsızlık" suçlarından verilen 8 yıl 4 aylık hapis cezası Yargıtay'da bozulan sanık Ziya Tasalı yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşmada esas hakkında mütalaasını bildiren savcı, sanığın 14 yıldan 19 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Tutuklu sanık Ziya Tasalı ise savunmasında, "Ben öldürdüğümü kabul ediyorum. Ancak tecavüz etmedim" dedi.Yargıtay'ın bozma kararının ardından İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya, tutuklu sanık Ziya Tasalı getirildi. Duruşmaya, katılan Bexiada Jimenez'in avukatı Ceren Şarman ve Aile Bakanlığı'nın avukatı Nuray Yiğit de katıldı.ŞİKAYETÇİLER: CİNSEL SALDIRI SUÇU TAMAMLANMIŞTIRAile Bakanlığı'nın avukatı Nuray Yiğit söz alarak Yargıtay'ın aleyhte olan hususlarını kabul etmediğini, sanığın cinsel saldırı suçunu tamamlamış olduğunu, buna göre ceza verilmesi gerektiğini belirtti. Müşteki Bexiada Jimenez'in avukatı Ceren Şarman Tunç da, "Yargıtay'ın üst sınırdan ceza verilmesi gerektiği yönündeki bozma ilamına katılıyoruz. Ancak cinsel saldırı eyleminin teşebbüs aşamasında kaldığı yolundaki görüşüne katılmıyoruz. Biz cinsel saldırı eyleminin tamamlandığı kanaatindeyiz" dedi.SAVCI: CİNSEL SALDIRI EYLEMİ TAM GERÇEKLEŞMEDİ' DEDİCumhuriyet Savcısı Kadir Nazmi Yelkenci esas hakkındaki görüşünde, sanık Ziya Tasalı'nın Fatih Sirkeci ile Cankurtaran semtleri arasında Sahil Kenedy Caddesi Ahırkapı Feneri civarındaki surların arkasında fotoğraf çekmek isteyen maktulü gördüğünü anlattı. Mütalaada, sanık Ziya Tasalı'nın, Sarai Sierra'ya yaklaşarak onu öpmek istediği, Sierra'nın direnerek itekleyip sanığı yere düşürdüğü, sanığın Sierra'yı ikinci kez öpmek istediği anlatıldı. Sanığın, Sarai Sierra yine direnince bu kez ayaklarından tutarak surların içinde yatmak için kullandığı yere getirerek pantalonunu çıkararak cinsel saldırıda bulunmak istediği, Sierra ile sanık arasında boğuşma yaşandığı, maktulün üst giysileri hariç diğer giysilerini çıkardığı, ancak aralarındaki boğuşma sırasında sanık Ziya Tasalı'nın eylemini gerçekleştiremeden orgazm olduğu belirtildi. Savcı maktulün bedeninde ve elbiselerinde sanığa ait sperm ve DNA bulgularına rastlandığını, ancak maktulün cinsel bölgesinde sperm hücrelerini rastlanmadığını belirtti. Cinsel saldırıda bulunan sanığın bunu tam olarak başaramamamın verdiği infialle maktulü öldürdüğü de ifade edilen mütalaada, sanığın cinsel saldırıya teşebbüs ve nitelikli hırsızlık suçlarından 14 yıldan 19 yıla kadar hapsi talep edildi."ÖLDÜRDÜM, TECAVÜZ ETMEDİM"Müşteki avukatları, cinsel saldırı suçunun teşebbüs aşamasında kaldığı yönündeki savcının görüşüne katılmadıklarını belirtti. Sanık Ziya Tasalı ise "Ben maktulü öldürdüğümü kabul ediyorum. Ancak tecavüzde bulunmadım" dedi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.CİNAYET 6 YIL ÖNCE İŞLENMİŞTİABD'li Sarai Sierra'nın cesedi polisin güvenlik kameralarından günlerce süren takibi sonunda 2 Şubat 2013'te bulunmuştu. Genç kadının sanık Ziya Tasalı tarafından cinsel saldırıya uğradıktan sonra öldürüldüğü belirlenmişti. Sanık Tasalı, 24 Haziran 2014'te yargılandığı İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Sarai Sierra'yı "Kasten öldürmek" suçundan ömür boyu hapis cezasına, "Cinsel saldırı" ve "Hırsızlık" suçundan ise toplam 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.Görüntü------------(ARŞİV)(Tür: İstanbul)