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ABD'li şarkıcı Della Miles konseri

Türkiye'ye yerleşip Müslüman olan ABD'li sanatçı Della Miles, Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında Konya'da konser verdi.

10.12.2019 18:43 | Son Güncelleme: 10.12.2019 18:46
'ye yerleşip Müslüman olan ABD'li sanatçı Della Miles, Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında Konya'da konser verdi.
Michael Jackson ile Whitney Houston başta olmak üzere birçok ünlü sanatçının vokalistliğini yapan ve Türkiye'ye yerleştikten sonra İslamiyet'i seçerek Müslüman olan ABD'li Soul Rock sanatçıcı Della Miles, Mevlana Kültür Merkezi'nde bu yıl ikincisi düzenlenen Selsebil Tasavvuf Müziği Konserleri'nin konuk sanatçısı oldu.
Miles, Mevlana Kültür Merkezi'ndeki Sultan Veled Salonu'nda düzenlenen konserde, Uluslararası Mevlana Vakfı Korosu ile sahne aldı.
Della Miles, dinleyenlerine "Mustafa" ve "Bismillah" isimli iki parçayla keyifli dakikalar yaşattı.
Konsere, Mevlana'nın 22. kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru da katıldı.
ABD'li şarkıcı Della Miles konseri

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlana Celaleddin Rumi, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA


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