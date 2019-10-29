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ABD'li Senatör Lindsay Graham'dan Bağdadi operasyonunda yaralanan köpek ile ilgili açıklama: Erken emekliliği hak ediyor

ABD'li Senatör Lindsay Graham, terör örgütü DEAŞ elebaşı Ebubekir el Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonda yaralanan köpekle ilgili açıklama yaptı. Graham, "Ekibin vazgeçilmez bir parçası olan askeri çalışan bir köpekti. Tanınmayı ve erken emekliliği hak ediyor!" dedi.

29.10.2019 16:28ABD'li Senatör Lindsay Graham'dan Bağdadi operasyonunda yaralanan köpek ile ilgili açıklama: Erken emekliliği hak ediyor

ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Lindsay Graham, DEAŞ lideri Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonda yaralanan köpek ile ilgili Twitter hesabından paylaşım yaptı. Trump'ın tweetini alıntılayan Graham, "Tüm Amerikalılar, en alçak teröristlerden biri olan El-Bağdadi'yi öldüren ordumuzla gurur duymalıdır. Bu baskının mızrağının ucu, ekibin vazgeçilmez bir parçası olan askeri çalışan bir köpekti. Tanınmayı ve erken emekliliği hak ediyor!" ifadelerini kullandı.

TRUMP TWİTTER'DAN PAYLAŞMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, dün sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan, Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonda yaralanan köpeğin fotoğrafını paylaşmıştı. Tweeti profiline sabitleyen Trump, "Bağdadi'nin yakalanmasında ve öldürülmesinde mükemmel bir iş çıkarmış bu muhteşem köpeğin gizliliğini kaldırıyoruz" demişti.

NE OLMUŞTU?

Donald Trump, Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyona ilişkin yaptığı açıklamada "Köpeklerimiz peşindeydi" demişti. Operasyon sırasında can kaybının olmadığını açıklayan Trump, tünelde yaşanan kovalamaca sırasında sadece ABD özel kuvvetlerine ait bir köpeğin yaralandığını belirtmişti.

Trump, BağdadiTrump, Bağdadi'nin sonunu getiren köpeğin fotoğrafını yayınladı


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