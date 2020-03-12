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ABD'li senatör Lindsey Graham, koronavirüs ihtimaline karşı kendini karantinaya aldı

ABD'li Senatör Senatör Lindsey Graham, Florida'da bir araya geldiği Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun İletişim Sekreteri Fabio Wajngarten'de koronavirüs tespit edilmesinin ardından kendisini karantinaya aldığını duyurdu.

12.03.2020 23:46 | Son Güncelleme: 13.03.2020 00:06

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya hızla yayılan yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) nedeniyle şu ana kadar 4 bin 718 kişi hayatını kaybetti. Yeni tip koronavirüs salgını tüm dünyada büyük panik yaratırken, vaka sayısının her geçen gün arttığı ABD'de önemli bir gelişme daha yaşandı.

SENATÖR GRAHAM KENDİNİ KARANTİNAYA ALDI

ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, hafta sonu Başkan Donald Trump ile Florida'da bir araya geldiği Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun İletişim Sekreteri Fabio Wajngarten'de koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesinin ardından kendisini karantinaya aldığını duyurdu.

Senatör Graham'a ait Twitter hesabından yapılan açıklamada, Graham'ın hafta sonu Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun da olduğu Trump'a ait Mar-a-Lago tatil yerleşkesinde bulunduğu belirtildi.

"TEDBİR GEREĞİ KENDİSİNE KARANTİNAYA ALDI"

Graham'ın Bolsonaro veya koronavirüs taşıdığı tespit edilen sözcüsü Fabio Wajngarten ile direk temasta bulunmadığına dikkat çekilen açıklamada, "Senatör Graham doktorunun tavsiyesi ve tedbir gereği yapılan test sonuçları gelene kadar kendisini karantinaya aldı" ifadelerine yer verildi.

TRUMP: ENDİŞELİ DEĞİLİM

Daha önce Teksas Senatörü Ted Cruz'un yanı sıra birkaç Temsilciler Meclisi üyesi de tedbir amaçlı kendilerini karantinaya aldıklarını açıklamışlardı.

Trump'ın Bolsonaro ile bir araya geldiği Florida'daki görüşmelerin ardından Brezilya Devlet Başkanlığı İletişim Sekreteri Fabio Wajngarten'da koronavirüs tespit edilmişti. Trump ise konuya ilişkin açıklamasında, "Bolsonaro'ya da test yapılmış. Ne olacağını göreceğiz. Endişeli değilim" ifadelerini kullanmıştı.

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ABD'li senatör Lindsey Graham, koronavirüs ihtimaline karşı kendini karantinaya aldı
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Lindsey Graham, Donald Trump, Güncel

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