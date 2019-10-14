ABD'li senatör Lindsey Graham'dan Türkiye'ye küstah tehdit: Felç edici yaptırımlar üzerinde çalışıyoruz

ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin etkili Senatörlerinden Lindsey Graham, TSK'nın Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirmekte olduğu Barış Pınarı Harekatı sebebiyle Türkiye'ye yönelik "Felç edici" yaptırımların üzerinde çalıştıklarını sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla duyurdu.

"İRAN'DAN BERİ EN FELÇ EDİCİ YAPTIRIMLAR"

Graham, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin Kürtlere yaptığı kabul edilemez saldırıdan kaynaklanan hesap verme günü geliyor. Kongre'nin Başkan'la birlikte sürdürdüğü çalışmaya liderlik ediyorum, İran'a uygulananlardan beri en felç edici yaptırımlar olacak. Türkiye'nin Suriye'deki felaketi kontrolsüz bırakılırsa Orta Doğu'yu da İran kadar istikrarsızlaştıracak. Bu ABD'ye ve müttefiklerimize hasar verir." ifadelerini kullandı.

Graham, sonraki paylaşımında ise şunları söyledi:

"Az önce Başkan Trump'la konuştum. Türkiye'nin Suriye'deki saldırganlığını felç edici ekonomik yaptırımlarla durdurmak için Kongre'yle birlikte çalışma kararını takdir ediyorum. Trump'ın bu kararı Türkiye için bir oyun değiştirici değiştirici olacak. IŞİD'in yeniden bir araya gelmesini ve İran'ın yükselişini önlemek için katliamı durdurmamız ve Suriye'nin kuzeydoğusundaki istikrara kavuşturmamız şart."

LİNDSEY GRAHAM KİMDİR?

Graham, 2003 yılından bu yana Cumhuriyetçi Parti'nin güçlü olduğu Güney Carolina eyaletinden senatörlük yapmaktadır. Asker kökenli senatör, Cumhuriyetçilerin en etkili isimleri arasında yer alıyor. 2015 yılında başkanlığa aday adayı oldu ancak yeterli desteği alamadığını görünce adaylıktan çekildi. İlk dönemlerde Trump'ın adaylığına karşı olsa da, Başkan seçilmesinin ardından Senato'daki en önemli destekçilerinden biri haline geldi.

Graham, aynı zamanda Trump hakkında açılan görevden azil soruşturmasının Temsilciler Meclisi'nden Senato'ya geçerek devam etmesi halinde, konuyu ele alacak olan komiteler arasında yer alan Adalet Komitesi'nin de başkanı. Trump'la sık sık birlikte golf oynayan Graham, savunma alanının güçlendirilmesini ve müdahaleci bir dış politika uygulanmasını savunan bir isim.

2002 yılında Irak'ın işgal edilmesi için hazırlanan yasa tasarısına destek veren isimlerden biri olan Graham, eski Başkan Barack Obama'nın savunma bütçesinde yaptığı kesintileri sert bir dille eleştirmiş ve Venezuela'da düzenlenen protestolar sırasında Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun devrilmesi için askeri müdahalede bulunulmasını önermişti. Graham, özellikle Senato'da Cumhuriyetçi üyeler üzerinde etkili bir isim olarak gösteriliyor.