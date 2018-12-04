ABD'li Senatör Lindsey Graham: "Kaşıkçı Cinayetinden Suudi Arabistan Sorumlu"

ABD
'li Senatör Lindsey Graham
, Wall Street Journal
gazetesinde yayımladığı yazısında Cemal Kaşıkçı
cinayetinden Suudi yönetimini sorumlu tutarak, "Suudi yönetiminin Cemal Kaşıkçı'yı öldürmesi, Yemen
'de savaş açması, Katar
'a yönelik ambargosu ve Lübnan
başbakanını istifa ettirmeye yönelik zorlaması, akla ziyan kibrini ve uluslararası normları önemsemediği gösteriyor" dedi.
ABD'li Senatör Lindsey Graham, Amerikan Wall Street
Journal gazetesinde yayımladığı yazısında, Kaşıkçı cinayetinden dolayı Suudi Arabistan
Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı eleştirdi. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cinayetinden Suudi yönetimini sorumlu tutan Senatör Lindsey Graham, "Suudi yönetiminin, Cemal Kaşıkçı'yı öldürmesi, Yemen'de savaş açması, Katar'a yönelik ambargosu ve Lübnan başbakanını istifa ettirmeye yönelik zorlaması, akla ziyan kibrini ve uluslararası normları önemsemediği gösteriyor" dedi.
"ABD, prensiplerine sadık kalmalı"
Graham yazısında, "Eğer Suudi prensi Selman bu eylemleri, Orta Doğu
'ya istikrar getirmesinin göstergesi ise ben düzeni bozacak davranışlar nasıl olur merak ediyorum" ifadesini kullandı. Senatör Graham, ittifakların sürdürülmesi için güç veya prensipler arasında bir seçim yapılması gerektiğinin yanlış olduğunu söyleyerek, ABD'nin gücünün ve prensiplerinin uluslararası normlara bağlı olduğunu duyurdu.
"Hükumet kör gibi davranıyor"
ABD'li Senatör, "Bin Selman temize çıkarılırsa diğer zalimlerin muhaliflerini temizlemelerine yol açacaktır" diye konuştu.
ABD Başkanı Donald Trump
'a yakın olduğu bilinen Senatör Graham, Trump ve yönetiminin Prens Muhammed bin Selman'ı ve onun davranışlarını savunmalarını da eleştirerek, Prens Selman
'ın Kaşıkçı'nın cinayetten sorumlu olduğunu inkar etmenin kasti bir körlük olduğunu söyledi. - WASHINGTON
04 Aralık 2018 Salı 12:00