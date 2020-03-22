Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Dünya ››ABD'li Senatör Rand Paul'un koronavirüs testi pozitif çıktı - Haberler

ABD'li Senatör Rand Paul'un koronavirüs testi pozitif çıktı

ABD Senatosu'nda Cumhuriyetçi Parti'den üye olan Kentucky Senatörü Rand Paul, koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve karantinada olduğunu açıkladı.

22.03.2020 21:16 | Son Güncelleme: 22.03.2020 21:27

ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve karantinada olduğunu belirtti.

Senatör Rand Paul, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kendisine yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirterek, "Kendimi iyi hissediyorum ve karantina altındayım. Herhangi bir enfekte kişiyle doğrudan temas kurmadım. Karantina dönemi bittikten sonra Senato'ya dönmeyi sabırsızlık bekliyorum ve bu zor zamanda Kentucky halkı için çalışmaya devam etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

ABD'li Senatör Rand Paul'un koronavirüs testi pozitif çıktı

ABD'Lİ SENATÖR GRAHAM DA KARANTİNADA

ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, hafta sonu Başkan Donald Trump ile Florida'da bir araya geldiği Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun İletişim Sekreteri Fabio Wajngarten'de koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesinin ardından kendisini karantinaya aldığını duyurmuştu.

ÖLÜ SAYISI 340'A YÜKSELDİ

ABD'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 340'a, vaka sayısı ise 26 bin 747'ye yükseldi.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
ABD’li Senatör Rand Paul’un koronavirüs testi pozitif çıktı
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Rand Paul, Dünya, Güncel

İlgili Haberler

ABD’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 340’a yükseldiABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 340'a yükseldi
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Dünya Manşet

Haberler

Merkel’in karantina kararının ardından bu kareyi gören Almanlar panik yaptı Haberler
Merkel'in karantina kararının ardından bu kareyi gören Almanlar panik yaptı
Merkel, doktorunda koronavirüs çıkınca önlemini aldı Haberler
Merkel, doktorunda koronavirüs çıkınca önlemini aldı
İtalya’da bilanço kötü! Ölü sayısı 6 bine yaklaşıyor Haberler
İtalya'da bilanço kötü! Ölü sayısı 6 bine yaklaşıyor
AB’nin önde gelen ülkesi salgına karşı 2 kişinin bir araya gelmesini yasakladı Haberler
AB'nin önde gelen ülkesi salgına karşı 2 kişinin bir araya gelmesini yasakladı
Sadece bir kişinin öldüğü ülkede doktorlar ’Vaka sayısı saklanıyor’ dedi Haberler
Sadece bir kişinin öldüğü ülkede doktorlar "Vaka sayısı saklanıyor" dedi
3 otomobil devi koronavirüs için tıbbi ventilatör üretecek Haberler
3 otomobil devi koronavirüs için tıbbi ventilatör üretecek
Komşumuz, koronavirüsten korunmak için sokağa çıkma yasağı ilan etti Haberler
Komşumuz, koronavirüsten korunmak için sokağa çıkma yasağı ilan etti
İyileşen hastanın ciğerinden çıkanları görünce ’En iyisi yakalanmamak’ diyeceksiniz Haberler
İyileşen hastanın ciğerinden çıkanları görünce "En iyisi yakalanmamak" diyeceksiniz

Son Dakika Dünya Haberleri

Denizli'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı - Haberler 'Evde Kal' çağrısına sanatçılardan konserli destek - Haberler Türkiye'de Koronavirüsten 30 Kişi Öldü, Vaka Sayısı Yükseldi: İşte Açıklama - Haberler Koronavirüste can kaybı 30'a ulaştı - Haberler Ayrılmak isteyen sevgilisini kurşun yağmuruna tuttu - Haberler Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 30'a, vaka sayısı ise 1236'ya yükseldi Merkel'in kendini karantinaya almasının ardından alışveriş yaptığı marketteki Almanlar panik oldu - Haberler ABD'li Senatör Rand Paul'un koronavirüs testi pozitif çıktı - Haberler Son Dakika: Almanya Başbakanı Angela Merkel, doktorunda koronavirüs çıkması üzerine kendisini karantinaya aldı - Haberler Son Dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 5476'ya yükseldi - Haberler Almanya'da 2'den fazla kişinin bir araya geldiği toplantılar yasaklandı - Haberler İyileşen korona hastasının akciğerinde sıvı veya parçacık dolu keseler bulundu
Loading