ABD'li Senatörler Lindsay Graham ve Marco Rubio, İdlib konusunda Türkiye'ye destek verilmesi çağrısı yaptı

Türkiye , Rusya ve İran destekli Esed Rejimi'nin havadan ve karadan düzenlediği saldırılar sonucu İdlib bölgesinde 34 askerimizin şehit olmasının ardından Bahar Kalkanı Harekatı'nı başlattı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), harekat kapsamında çok sayıda hedefi ve rejim unsurunu etkisiz hale getirirken, Washington cephesinden Türkiye'ye destek mesajları gelmeye devam ediyor.

TÜRKİYE'YE YAPTIRIM TEHDİTLERİ SAVURAN SENATÖRLERDEN DESTEK

Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerinin alındığı dönemde Türkiye'ye en sert eleştirileri yapan ve yaptırımlarla tehdit eden ABD'li Senatörler Lindsay Graham ve Marco Rubio, İdlib konusunda Türkiye'ye destek verilmesi çağrısında bulundu.

Graham, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "ABD de dahil, şu anda tüm dünya için insani kriz daha da kötüye gitmeden önce İdlib'i uçuşa yasak bölge ilan etme zamanıdır. Rus Putin ve Suriyeli Esed, savaş suçlusu gibi davranıyor. Suriye'den öğrendiğim bir şey var; bir sorunu görmezden gelmek, o sorunu daha da kötü bir hale getiriyor" dedi.

"ESED, GÜÇLERİNİ GERİ ÇEKMELİ"

Rubio ise yaptığı paylaşımda, Suriye'deki durumun daha tehlikeli hale geldiğini belirterek, "Rusya, İdlib'deki Türk gözlem noktalarını çevreleyen Esed, güçlerini geri çekmeli. NATO, Türkiye'ye hava desteği, istihbarat ve Suriyeli mültecilerle ilgilenen yardım kuruluşlarına maddi destek vermeli" ifadelerini kullandı.