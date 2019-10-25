ABD'li Senatörler: TikTok ülkemiz için ulusal güvenlik tehdidi

Video paylaşım platformunun ABD istihbarat birimleri tarafından incelemeye alınmasını isteyen ABD Kongresi'nin Cumhuriyetçi ve Demokrat üyeleri, bu tür uygulamalar sayesinde Çin'in ABD vatandaşlarını takibe alıp alamayacağının araştırılmasını istedi.

Demokrat Senatör Chuck Schumer ve Cumhuriyetçi Senatör Tom Cotton, ABD vatandaşlarını etki altına almak isteyen ülkelerin bu tür uygulamalar yoluyla kullanıcılara ulaşabileceğini ve seçim kampanyaları dahil birçok alanda yalan haber ve dezenformasyon yayabileceklerini ifade ediyor.

TikTok Pekin merkezli Bytedance şirketi tarafından geliştirilmiş olan bir uygulama. TikTok'tan yapılan açıklamalarda, platformda siyasi içerikli reklamlara izin verilmediği vurgulanıyor.

177 MİLYON KİŞİ TARAFINDAN İNDİRİLDİ

Sadece 2019'un ikinci çeyreğinde 177 milyon kişi tarafından indirilen uygulamanın büyüme hızı, buna rağmen bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4 gerilemiş durumda.

Yine de TikTok, Facebook'un ardından dünyanın en çok indirilen uygulaması konumunda bulunuyor.

"ÇİN HÜKÜMETİ İSTİHBARAT İÇİN KULLANABİLİR"

Bytedance, yılın ikinci çeyreğinde sadece Apple Store üzerinden 40 milyon dolar gelir elde etti.

Sosyal medya araştırma şirketi Sensor Tower'ın verilerine göre TikTok'un ABD'de 100 milyon kullanıcısı bulunuyor.

Çin'de kullanılamayan uygulama iöin Bytedance Douyin adında benzer bir uygulamayı hizmete sokmuş durumda.

ABD'li Senatörler, ABD Ulusal İstihbarat Dairesi Direktörvekili Joseph McGuire'a yazdıkları mektupta, "TikTok'u geliştiren firmanın merkezi Çin'de olduğu için, Çin Komünist Partisi'nin istihbarat alma girişimlerini desteklemeye zorlanabilir. Çin'deki firmaların bu tür talepleri geri çevirme şansı bulunmuyor. Bu durum ABD için bir ulusal güvenlik tehdididir" dedi.

TikTok'tan yapılan bir açıklamada ise ABD'deki kullanıcıların tüm kişisel verilerinin ABD merkezli sunucularda saklandığı ve Singapur merkezli sunucularda yedeklendiği belirtildi.