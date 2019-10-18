ABD'li senatörler Türkiye'ye karşı yaptırım ısrarında geri adım attı

Türkiye ve ABD'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'nın durdurulmasıyla ilgili yaptığı anlaşma sonrası Amerikalı senatörlerin Türkiye'yi hedef alan yeni yaptırım tasarısının askıya alınması gündeme geldi. Temsilciler Meclisi'nde azınlık lideri Cumhuriyetçi Kevin McCarthy, Kongre'nin, Türkiye'ye karşı alacağı yeni yaptırım tasarına ara verip bu konuda idareyi Başkan Trump ve yönetimine bırakması gerektiğini savundu.

McCarthy, Trump ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Türkiye hükümetiyle vardığı uzlaşı sonrası, "Sürecin geriği kalan kısmının onların idaresine bırakılması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

ANLAŞMA SONRASI SENATÖRLER YAPTIRIMLAR DEVAM EDECEK DEMİŞTİ

Perşembe günü yapılan anlaşmanın ardından basın açıklaması yapan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Türkiye'ye yönelik ekonomik yaptırımlara ilişkin, "120 saatlik sürede yeni yaptırım olmayacak. Suriye'nin kuzeydoğusunda kalıcı ateşkes sağlandığında mevcut ekonomik yaptırımlar da kaldırılacak" şeklinde konuşmuştu.

Ancak, ABD'li senatörler Türkiye'yi hedef alan yeni yaptırım tasarısına "son sürat" devam edeceklerini vurgulamıştı.

Kevin McCarthy

NE OLMUŞTU?

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Türkiye'nin Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonlardan dolayı Ankara'ya karşı yaptırımlar içeren bir yasa tasarısını Kongre'ye sunacağını açıklamıştı. Hazırlanan pakette askeri mali transferler, Halkbank, S-400 alımı ve vize yaptırımlar bulunuyor.