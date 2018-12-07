ABD'li Senatörlerden ABD Yönetimi ve Uluslararası Topluma: 'Muhammed Bin Selman Dahil, Kaşıkçı...

ABD
'li 6 senatör, Suudi Arabistan
Veliaht Prensi Muhammed bin Selman için Kaşıkçı cinayeti sanığı için karar tasarısı hazırladı. Senatör Christopher Coons dün yaptığı basın toplantısında Kaşıkçı cinayetinde Muhammed bin Selman'ın sorumlu tutulması konusunda Cumhuriyetçi ve Demokrat partiden oluşan 6 senatörün bir tasarı kararı hazırladığını söyledi.
Senatörlerin Kaşıkçı cinayetinde hazırladıkları tasarı kararının CIA Başkanı Gina Haspel'in Salı günü basına kapalı olarak bazı senatörlerine Kaşıkçı cinayeti konusunda bilgilendirme yapmasının ardından yapıldığına dikkat çekildi.
Christopher Coons "Senatörlerin aldığı tasarı kararı, Muhammed bin Selman'ı Yemen
'deki kriz, Katar
'a kaşı uygulanan ambargo, Suudi Arabistan'daki siyasi muhalifleri hapsetme, rakipleri korkutmak için güç kullanma, gazeteci Kaşıkçı'yı korkunç ve hakız bir şekilde öldürmekten hesaba çekilmesi kararıdır" dedi.
Kararın altında senatörler; Christopher Coons, Lindsey Graham
, Dianne Feinstein, Marco Rubio, Ed Markey ve Todd Young'ın imzası olduğu belirtildi.
Senatör Lindsey Graham "Bu karar Amerika Birleşik Devletleri
'nin, Kaşıkçı cinayetinin milli güvenliğe dair büyük bir etkisi olduğu konusundaki net ifadesidir" dedi. Senatör Marco Rubio, aynı konuda "Artık Veliaht Prens'in Kaşıkçı cinayeti konusunda bilgisi olduğuna ait hiçbir şüphe yoktur. Aksine bu cinayeti görmezden gelmekten öte cinayetin planlanmasında da katkısı vardır" dedi.
Senatör Coons senatörlerin aldığı kararla ilgili yayımladığı basın bildirisinde: "ABD Senatosu, Suudi Arabistan liderliğinde özellikle Veliaht Prens Muhammed bin Selman'da gördüğümüz ağır insan hakları ihlallerine müsamaha etmeyeceğini tek ses olarak net bir şekilde konuşmalıdır" dedi.
Senatörlerin aldığı karar tasarısı, ABD yönetimini ve milletlerarası toplumu, Muhammed bin Selman dahil olmak üzere Kaşıkçı cinayetine karışan bütün tarafları hesaba çekmeye ve Suudi Arabistan'ı Yemen'deki savaşı bitirmek için Husi hareketi ile doğrudan görüşme yapmaya çağırdı. Kararda ayrıca Suudi Arabistan krallığına Suudi Arabistan bloggerı Raif Badawi'yi ve siyasi sebeplerle tutuklanan herkesi serbest bırakma çağrısı yapıldı.
Suudi Arabistan vatandaşı gazeteci Cemal Kaşıkçı
2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul
konsolosluğunda öldürülmüş ve cesedi parçalara ayrılarak yok edilmişti. Suudi Arabistan önce cinayeti inkar etmiş ve Kaşıkçı'nın konsolosluktan sağ salim çıktığında ısrar etmiş ve daha sonra cinayeti kabul etmişti. Suudi Arabistan Krallığı Kaşıkçı cinayetinden Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın haberi ve ilgisi olmadığında ısrar etti.
ABD Başkanı Donald Trump
da Suudi Arabistan idaresine destek veren benzer ifadeler kullanmış Washington
'un elinde Kaşıkçı cinayetine Muhammed bin Selman'ın müdahil olduğunu gösteren önemli bir delil olmadığını söylemişti.
Senatör Chris Murphy ABD Savunma Bakanı
Jim Matisse ve Dışişleri Bakanı
Mike Pompeo'nın Kaşıkçı cinayeti konusunda verdikleri brifingde senatörleri yanlış yönlendirdiklerini söyledi. - WASHINGTON
Suudi Arabistan,Amerika Birleşik Devletleri
07 Aralık 2018 Cuma 15:11