ABD'li senatörlerin Türkiye'ye karşı hazırladığı yaptırım paketi açıklandı

ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ve Demokrat Senatör Chris Van Hollen Türkiye'ye Suriye'nin kuzeyine düzenlediği harekât nedeniyle yaptırım öngören tasarıyı açıkladı.

Graham, "Amerika'da yönetimin 3 ayağı olduğunu göstereceğiz. Jeffrey'i arayarak Ankara'ya Kürt müttefiklerimize saldırıyı durdurmaları mesajını vermelerini söyledim" dedi.

YAPTIRIM PAKETİNDE NELER VAR?

Yaptırım paketinde ise askeri mali transferler, Halkbank, S-400 alımı, Erdoğan ve ailesinin mal varlığının araştırılması ve vize yaptırımları yer aldı.

"ABD BAŞKANI'NIN YAPTIRIMLARINDAN DAHA SERT YAPTIRIMLARA MARUZ BIRAKACAĞIZ"

Senatör Lindsey Graham, Türkiye'nin operasyonun ABD'nin ulusal güvenliğini tehlikeye attığını söylerken, şu ifadeleri kullandı:

"Kongre'de ortak bir şekilde hareket ederek IŞİD'in dirilmesine yol açabilecek, ABD müttefiki olan Kürtleri yok edecek ve İran'ın elini gösterecek bu operasyona karşı çıkacağız. Biz konuşurken insanlar ölmeye devam ediyor. Türk yetkilileri ABD Başkanı'nın yaptırımından daha sert bir şekilde yaptırıma maruz bırakacağız. ABD'de yönetimin 3 ayağı olduğunu göstereceğiz.

"YAPTIRIMLARA HEDEF OLMAMAK TÜRKİYE'NİN ELİNDE"

Van Hollen ise "Bu yaptırımlara hedef olmamak Türkiye'nin elinde" ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

TSK'nın Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye yönelik yaptırımlara izin veren bir Başkanlık Kararnamesi'ni çıkaracağını açıklamıştı. Trump, yaptırımlara ilişkin "Çeliğe uygulanan gümrük vergisi yüzde 50'ye çıkacak. Türkiye ile 100 milyar dolarlık ticaret anlaşmasını içeren müzakereleri hemen sonlandıracak." ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklamanın ardından ABD Başkanı Trump, Türkiye'ye yönelik yaptırımları kapsayan başkanlık kararnamesini imzalamıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yaptırım listesine alınmıştı.