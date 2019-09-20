ABD'li siyasetçilerden Trump'a "savaş çözüm değil" tepkisi

ABD'li bazı Kongre üyeleri, Başkan Donald Trump yönetiminin Suudi Arabistan'a ait petrol tesislerinin vurmasından sorumlu tuttuğu İran'a karşı askeri bir harekat olabileceği yorumlarına tepki gösterdi.

Suudi Arabistan'a ait petrol tesislerine yapılan saldırıların Suudi yönetiminin kendi sorunu olduğuna dikkati çeken bazı ABD'li Senato ve Temsilciler Meclisi üyeleri, Trump yönetimine olaya askeri olarak müdahil olmaması çağrısında bulundu.

Konuya ilişkin ABD basınına değerlendirmelerde bulunan Demokrat Senatör Chris Murphy, ABD ordusunun "Suudiler ve İranlılar arasındaki büyüyen bölgesel yarışta" taraf olmaması gerektiğini vurguladı.

"Suudi yönetimi ektiğini biçiyor"

Suudi yönetiminin, bölgesel istikrarsızlığın büyümesinde büyük katkısı olduğunu vurgulayan Murphy, şunları söyledi:

"Suudi yönetimi ektiğini biçiyor. 1980 ve 2000 yılları arasında Husileri marjinalleştiren Suudi yönetimi, 2015'teki çatışmaları acemice geçiştirmeye çalışmıştı. Tabii ki Husiler ve İranlıların da eli kana bulanmış durumda. Trump yönetimi, saldırıların İran tarafından yapıldığını ispatlayan bir delil varsa paylaşmalı ancak ABD, bu çekişmeye müdahil olmamalıdır."

"ABD, Suudi petrolünü korumak için savaşa girmemeli."

Demokrat Parti Virginia Senatörü Tim Kaine de Trump'ın İran'a askeri bir müdahaleye hazır oldukları imalarına atıfta bulunarak, "ABD, Suudi petrolünü korumak için savaşa girmemeli." dedi.

Benzer bir açıklama da Cumhuriyetçi Senatör Mitt Romney'den geldi. Romney, İran'ın saldırılardan sorumlu olduğuna inandığını ancak bu durumun ABD'nin askeri bir cevap vermesini gerektirmediğini belirtti.

Romney, "Suudi Arabistan'a İran tarafından saldırıldığı belli ancak nasıl bir cevap vereceklerini düşünmesi gerekenler Suudi yönetimidir." ifadesini kullandı.

ABD'nin "dünyanın polisi" olmadığına vurgu yapan Romney, ABD'den milyarlarca dolarlık silah alan Suudi Arabistan'ın kendini koruyacak güce sahip olduğunu savundu.

"Diplomasinin öncülük ettiği yeni bir yol bulmalıyız"

Senatör Ben Cardin ise İran'ın siyasi olarak manipülatif girişimlerde bulunduğuna ancak Trump yönetiminin nükleer anlaşmadan çekilerek diplomatik tüm çabaları boşa çıkarttığına işaret ederek, şunları söyledi:

"İki ülke arasındaki gerginlik hat safhada. Bu yüzden normalden çok daha fazla dikkatli olmamız gerekiyor. Savaş bir çözüm değil. Hiçbir ülkenin istemeyeceği uzun ve yıkıcı bir savaşı engellemek için ilişkilerin onarılması gerekiyor. Ulusal güvenlik çıkarlarımıza aykırı bir çatışma içinde olabiliriz. Bu yüzden diplomasinin öncülük ettiği yeni bir yol bulmalıyız."

"Amerikan halkına hizmet için yemin ettim, Suudiler için değil"

Demokratların 2020 Başkanlık aday adaylarından Temsilciler Meclisi vekili Tulsi Gabbard, Amerikan Fox News kanalına yaptığı açıklamada, Trump hükümetine Suudi Arabistan'a destek verdiği için tepki gösterdi.

Trump hükümetinin Suudi Arabistan'a yönelik politikalarıyla Amerikan halkını utandırdığını savunan Gabbard, şu değerlendirmede bulundu:

"Trump'ın, Amerikan halkını ve askerini Suudi Arabistan'dan talimat bekleyen köleler durumuna sokması utanç verici. Ben eski bir askerim. Hem askerken hem de vekil iken ABD yasalarını korumak ve Amerikan halkına hizmet etmek için yemin ettim. Suudiler için değil. Bu bağımsızlığımızdan feragat etmektir."

Gabbard, Trump'ın nükleer anlaşmadan çekilme stratejisinin başarısız olduğunu ve tekrar başkan seçilmesi durumunda İran ile yeni bir nükleer anlaşma sağlayarak, bu nükleer silahlara sahip olmasını engelleyeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA