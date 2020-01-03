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Tüm dünyanın tanıdığı karı koca tatil için Türkiye'yi seçti! İkisi de birbirinden ünlü

ABD'li ünlü aktör ve yapımcı Michael Douglas ve eşi Oscar ödüllü ünlü oyuncu Catherine Zeta-Jones, çocuklarıyla birlikte tatil için İstanbul'a geldi. İstanbul Havalimanı'nda kameralara yakalanan çiftin görüntülenmekten rahatsız oldukları görüldü.

03.01.2020 18:20 | Son Güncelleme: 03.01.2020 19:28

Birleşmiş Milletler (BM) Barış Elçisi ABD'li ünlü aktör ve yapımcı Michael Douglas ve eşi Oscar ödüllü ünlü oyuncu Catherine Zeta-Jones, tatil yapmak üzere 'a geldi.

ÇOCUKLARI DA EŞLİK ETTİ

Türk Hava Yollarının tarifeli uçağıyla Tanzanya'nın başkenti Darüsselam'dan İstanbul Havalimanı'na gelen Hollywood'un ünlü çiftine çocukları Dylan ve Carys de eşlik etti.

OBJEKTİFLERDEN KAÇAMADILAR

Pasaport işlemlerinin ardından çocuklarıyla birlikte yurda giriş yapan ünlü çift, havalimanında basın mensupları tarafından görüntülendi. Ünlü çiftin görüntülenmekten rahatsız olduğu görüldü.

KORMALARI EŞLİĞİNDE HAVAALİMANINDAN AYRILDILAR

Michael Douglas ve eşi Catherine Zeta-Jones daha sonra korumaları eşliğinde havalimanından ayrıldı.

Tüm dünyanın tanıdığı karı koca tatil için Türkiye'yi seçti! İkisi de birbirinden ünlü

Amerika Birleşik Devletleri, Catherine Zeta Jones, Michael Douglas, İstanbul, Magazin, Güncel

Kaynak: İHA


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AVNİ: kızları çok güzel.
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