ABD'li Ünlü Oyuncu Lisa Sheridan, Evinde Ölü Bulundu!

CSI, The 4400, Invasion, The Mentalist gibi popüler dizilerde oynayan ünlü oyuncu Lisa Sheridan evinde ölü bulundu.

"BU HABERLER TAMAMEN YALAN"

44 yaşında oyuncunun intihar edip etmediği henüz bilinmezken ünlü oyuncunun menejeri bu iddiaları "Rapor çıkmadan ortaya atılan bu haberler tamamen yalan" dedi. Clem, "Hepimiz Lisa'yı çok seviyorduk ve ölümü ile yıkıldık. Lisa, Pazartesi sabah New Orleans'taki dairesinde vefat etti. Ölüm nedeni hakkında rapor bekliyoruz" dedi.

"ASLA KAYBOLMAYACAK"

Sheridan'ın takipçileri de ölüm haberini öğrenince sarsıldı. Sheridan'ın bir takipçisi sosyal medya hesabına, "Seni çok özleyeceğiz." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Kalbimizdeki yerin asla kaybolmayacak." ifadelerini kullandı.