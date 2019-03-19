ABD'li ünlü sanatçı Müslüman oldu

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ABD'li ünlü sanatçı Müslüman olduDella Miles, Türkiye'ye yerleştikten sonra Müslüman olduİstanbul'a gelen ünlü sanatçı Milles, Sultanahmet Camii'ni ziyaret ettiİSTANBUL - Michael Jackson başta olmak üzere birçok ünlü sanatçının vokalistliğini yapan ABD'li Della Miles, Türkiye'ye yerleştikten sonra Müslüman oldu. Michael Jackson ve Whitney Houston başta olmak üzere birçok ünlü sanatçının vokalistliğini yapan ABD'li sanatçı Della Miles, bir süre önce Türkiye'ye yerleşmişti. Bir yıl önce Dalyan'a yerleşen ve çiftlik hayatı süren Della Miles, İslamiyeti seçerek Müslüman oldu.ABD'li sanatçı Sultanahmet'i ziyaret ettiYurt dışında ve Türkiye'de konserler için sahneye çıkan Miles, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a geldi. İstanbul'a konser görüşmeleri için gelen Miles, Sultanahmet Camii'ni ziyaret edip, Kapalı Çarşı'dan Türk Bayrağı aldı.