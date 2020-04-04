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ABD'li ünlü şarkıcı Pink, kendisinin ve oğlunun koronavirüse yakalanıp yendiğini açıkladı

Ünlü şarkıcı Pink, kendisinin ve 3 yaşındaki oğlu Jameson'ın 2 hafta önce korona virüse yakalandığını açıkladı. Birkaç gün önce yeniden test yapıldığını belirten Pink, bu kez sonucun negatif olduğunu belirtti.

04.04.2020 18:53 | Son Güncelleme: 04.04.2020 19:01

Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan ölümcül koronavirüsten (Kovid-19) bir ünlü isim daha etkilendi.

"OĞLUM VE BENİM TESTİM POZİTİF ÇIKTI"

ABD'li ünlü şarkıcı Pink sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İki hafta önce 3 yaşındaki oğlum Jameson ve ben Kovid-19 belirtileri gösteriyorduk. Şanslıydık ki hekimimiz sayesinde test yaptırdık. Sonucum pozitif çıktı. Ailem halihazırda evde kalıyordu ve bunu doktorumuzun talimatını izleyen son iki hafta boyunca sürdürdük" ifadelerini kullandı.

TEDAVİDEN SONRA SONUÇLARI NEGATİF GELDİ

Ünlü şarkıcı Pink, birkaç gün önce kendilerine yeniden test yapıldığını ve bu kez test sonuçlarının negatif çıktığını ifade etti.

ABD'li ünlü şarkıcı Pink, kendisinin ve oğlunun koronavirüse yakalanıp yendiğini açıkladı

1 MİLYON DOLAR BAĞIŞ YAPACAĞINI AÇIKLADI

İnsanları virüsü hafife almamaları konusunda da uyaran Pink, "Bu hastalık ciddi ve gerçek. İnsanlar hastalığın genç ve yaşlı, sağlıklı ve sağlıksız, zengin ve fakirleri etkilediğini bilmelidir" ifadelerini kullandı.

Pink, bu süreçte mücadele gösteren sağlık çalışanlarını destek olmak amacıyla Temple Üniversitesi Hastanesi Acil Yardım Fonu'na 500 bin Dolar ve Los Angeles Kriz Fonuna da 500 bin Dolar bağış yapacağını duyurdu.

ABD’li ünlü şarkıcı Pink, kendisinin ve oğlunun koronavirüse yakalanıp yendiğini açıkladı

Kaynak: İHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Pink, Magazin, Dünya

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Amerikalı'li ünlü şarkıcı Pink, oğluyla korona virüse yakalandığını duyurdu
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