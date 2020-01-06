ABD'li üst düzey yetkili: İran'ın füzeleri teyakkuza geçti

ABD'li üst düzey bir yetkili tarafından dün yapılan açıklamada, Washington'ın, İran genelindeki füze güçlerinin teyakkuz haline geçtiğinin gözlemlediği kaydedildi. Yetkili ayrıca İran güçlerinin alarma geçme sebebinin savunma amaçlı olup olmadığının ise kesin olarak bilinmediğini söyledi.

İsmini açıklamak istemeyen yetkili Reuters'e yaptığı açıklamada, İran füzelerinin belirli bir hedefi olup olmadığının bilinmediğine işaret etti.

FÜZELER TEYAKKUZA GEÇTİ

ABD'li yetkili açıklamasında, "Şu açık ki yüksek alarm durumuna geçtiler. Bu alarm durumunun savunma amacıyla daha iyi hazırlanmak için mi yoksa saldırıya hazırlık için mi olduğu şu an için belirsiz. Ancak durumu yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

TRUMP'TAN TEHDİT

ABD'nin İran'a yönelik adımlarıyla ilgili kendi yönetiminin açıklamalarının Kongre'ye yapılmış bildirimler olduğunu belirten Trump, "İran'ın herhangi bir ABD personeline veya hedefine saldırması halinde ABD hızlı ve bütünüyle karşılık verecektir, hatta belki orantısız bir ölçüde karşılık verecektir" ifadelerini kullandı.

Trump, Kongre'ye herhangi bir yasal bildirim yapmak zorunda olmadığını ancak yine de bu bildirimi yaptığını dile getirdi.

SELEFİ İÇİN İNTİKAM YEMİNİ

AP Haber Ajansı'nın haberine göre, Kasım Süleymani'nin yerine geçen İsmail Kaani, selefinin intikamını almak için yemin etti. Kaani, ABD bölgeden kalıcı olarak uzaklaştırılana kadar onlarla savaşmaya devam edeceğini söyledi.

"HAYFA VE İSRAİL'İ VURURUZ"

İran'da Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızayi, Kasım Süleymani'yi anma programında "Trump ve askerlerinden intikam alacağız, bunda şüphe yok. Eğer Trump, buna karşılık söylediği gibi bir saldırıda bulunursa, bu durumda emin olun Hayfa ve İsrail'in önemli merkezlerini yerle bir ederiz" dedi.

"ABD ASKERLERİNİ BÖLGEDEN ÇIKARACAĞIZ"

Rızayi, "Irak Meclisi, ABD güçlerinin ülkeden çıkarılmasına karar verdi. Biz, ABD'nin bölgeden tamamen çıkartılması konusunda mücadele vereceğiz ve Kasım Süleymani'nin yolunu sürdüreceğiz" diye de ekledi.