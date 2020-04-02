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ABD'li uzmanlardan koronavirüsle ilgili yeni araştırma: Konuşma ya da nefes alma yoluyla da bulaşabilir

ABD'li bir grup uzman, yeni tip koronavirüsün bulaşıcılığı ile ilgili yeni bir araştırma yaptı. Uzmanlara göre, Kovid-19 sadece virüsü taşıyan kişinin hapşırık ve öksürük yoluyla değil, konuşma ya da nefes alma yoluyla da bulaşabilir.

02.04.2020 20:24 | Son Güncelleme: 02.04.2020 20:26

Amerikan Tıp Derneği Dergisi'nde yeni bir makale yayınlayan MIT'li uzmanlar, Koronavirüsün bulaşmaması için gerekli olan 1,5 metrelik uzaklık uyarısının doğru olmadığını belirterek, öksürük ve hapşırık ile virüsün 8 metre uzaktaki bir insana bulaşabileceğini ifade etmişti. ABD'li bir grup uzman, bugün koronavirüsün bulacılığı ile ilgili yeni bir araştırma yaptı. Araştırmaya göre, Kovid-19 sadece virüsü taşıyan kişinin hapşırık ve öksürük yoluyla değil, konuşma ya da nefes alma yoluyla da bulaşabilir.

MEKTUP BEYAZ SARAY'A GÖNDERİLDİ

CNN'in haberine göre, Kovid-19'un yayılmasına ilişkin bir grup bilim insanının yaptığı araştırmalara dayanan ve Ulusal Bilim Akademisinde bulaşıcı hastalıklarla ilgili birçok panelde başkanlık yapan Doktor Harvey Fineberg'in kaleme aldığı mektup, dün akşam Beyaz Saray'a gönderildi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin, virüsün hasta bir kişinin hapşırması ya da öksürmesi yoluyla başkalarına geçtiğini belirttiğine işaret edilen mektupta, "Koronavirüs özelinde yapılan araştırma sınırlı da olsa, bugüne kadar yapılan araştırmalar, virüsün normal nefes alma yoluyla bile havaya karıştığını göstermiştir." tespiti paylaşıldı.

NEFES ALMA YA DA KONUŞMA YOLUYLA DA BULAŞABİLİR

Virüsün hapşırma ya da öksürme yoluyla oluşan damlacıkların yanı sıra insanların sesli konuşması yoluyla bile bulaşıp bulaşmayacağı sorusuna odaklanıldığına vurgu yapılan mektupta, "Şu anki araştırmalar, Kovid-19'un hastaların nefes alıp vermeleri yoluyla üretilen biyoaerosollar yoluyla da bulaşabileceği fikrini desteklemektedir." bilgisi verildi.

VİRÜSÜN HAVADA NE KADAR ASILI KALACAĞI ÇEVRESEL FAKTÖRLERE BAĞLI

Eski Harvard Kamu Sağlığı Fakültesi Dekanı olan Doktor Fineberg, CNN'e yaptığı açıklamada, Beyaz Saray Bilim ve Teknoloji Politikaları Ofisinden Kelvin Droegemeier'in talebi doğrultusunda söz konusu mektubu yolladıklarını kaydetti.

Nebraska Üniversitesinde yapılan bir araştırmada, Kovid-19'luların odalarında hastadan yaklaşık 2 metre uzaklıkta bile virüse rastlandığını aktaran Fineberg, virüsün havada asılı kalabileceğini ve bu bölgeden geçen kişilere bulaşabileceğini belirtti.

"RÜZGAR VİRÜSÜ ORTAMDAN UZAKLAŞTIRACAKTIR"

Fineberg, virüsün ne kadar süreyle havada kalacağının ise çevresel faktörlere bağlı olduğuna dikkati çekerek, "Hiçbir hava akışı olmayan bir odada, virüs havaya karışırsa daha sonra ortama giren bir kişiye bulaşabilir. Ama dış ortamda virüsü bir şekilde yayarsanız, rüzgar virüsü ortamdan uzaklaştıracaktır." diye konuştu.

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ABD’li uzmanlardan koronavirüsle ilgili yeni araştırma: Konuşma ya da nefes alma yoluyla da bulaşabilir

Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Beyaz Saray, Dünya, Güncel

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Amerikalı uzmanlardan koronavirüsle ilgili yeni araştırma: Konuşma ya da nefes alma yoluyla da bulaşabilir

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