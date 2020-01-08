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ABD'li yetkili, İran'ın füze saldırısında askerlerinin öldüğü iddiasını yalanladı

Amerikalı yetkili, İran'ın ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'ne balistik füzelerle düzenlediği saldırıda elde edilen ilk bilgilere göre ABD tarafından hayatını kaybeden olmadığını söyledi.

08.01.2020 09:58 | Son Güncelleme: 08.01.2020 09:58 ABD'li yetkili, İran'ın füze saldırısında askerlerinin öldüğü iddiasını yalanladı
Amerikalı yetkili, 'ın ABD'nin 'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'ne balistik füzelerle düzenlediği saldırıda elde edilen ilk bilgilere göre ABD tarafından hayatını kaybeden olmadığını söyledi.
Amerikalı yetkili, CNN'e yaptığı açıklamada, İran'ın füze saldırısında hiçbir Amerikalının yaşamını yitirmediğini vurgulayarak, saldırıyla ilgili incelemenin devam ettiği bilgisini paylaştı.
Başka bir Amerikalı yetkili de ordunun saldırılardan önce uyarıldığını ve askeri personelin sığınaklara girdiğini aktardı.
ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, saldırının ardından hasar tespitinin sürdüğünü belirterek, "Her şey yolunda. İran'dan fırlatılan füzeler, Irak'taki 2 askeri üssü hedef aldı. Şu ana kadar her şey yolunda. Dünyadaki en güçlü ve donanımlı orduya sahibiz." ifadelerini kullanmıştı.
İran, en az 80 ABD askerinin öldüğünü öne sürmüştü
İran devlet televizyonu, Devrim Muhafızları Ordusu kaynaklarına dayandırdığı haberinde, füzelerin üsteki hassas ve hayati noktalara isabet ettiği, en az 80 ABD askerinin hayatını kaybettiği, birçok insansız hava uçağının, helikopterin ve askeri teçhizatın ciddi hasar aldığını iddia etmişti.
Öte yandan İran devlet televizyonuna bağlı yayın yapan İngilizce haber kanalı Press TV ise 80 ABD askerinin öldürüldüğü iddiasını doğrulatamadığını kaydetmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Irak, İran, Güncel

Kaynak: AA

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