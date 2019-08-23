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ABD'li yetkili: Türkiye'ye yapılan Patriot teklifi S-400'lerin teslimiyle geri çekildi

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD), Türkiye'nin Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerini teslim alması sonrası bu silahların muadili ABD yapımı Patriot'ların satışını resmi olarak geri çektiği belirtildi.

23.08.2019 05:45 ABD'li yetkili: Türkiye'ye yapılan Patriot teklifi S-400'lerin teslimiyle geri çekildi
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD), Türkiye'nin Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerini teslim alması sonrası bu silahların muadili Patriot'ların satışını resmi olarak geri çektiği belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, Ankara yönetimine 'S-400lerin alınması durumunda Patriot silahlarıyla ilgili tekliflerini geri çekeceklerini bildirdiklerini, bu silahların Türkiye'ye teslimi sonrası tekliflerinin süresinin dolduğunu' ifade etti. ABD'li yetkili bu teklifi Ankara'ya defalarca dile getirdiklerini sözlerine ekledi.
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Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, S 400, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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