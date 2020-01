ABD'li yıldız basketbolcu Kobe Bryant'ın hayatını kaybetmesi

ABD'li ünlü basketbolcu Kobe Bryant'ın California 'da geçirdiği helikopter kazasında yaşamını yitirmesi, dünyanın birçok yerinde üzüntüyle karşılandı.Basketbolun efsane isimleri arasında gösterilen 41 yaşındaki ABD'li oyuncu ve 13 yaşındaki kızı Gianna'nın hayatını kaybetmesinin ardından Michael Jordan, Shaquille O'Neal, Novak Djokovic, Cristiano Ronaldo'nun da aralarında yer aldığı spor dünyasının önemli isimleri üzüntülerini çeşitli mecralardan paylaştı.Michael Jordan, kazanın ardından yaptığı açıklamada, "Kelimeler hissettiğim acıyı tarif edemez. Kobe benim kardeşim gibiydi. Sık sık konuşurduk, bunları çok özleyeceğim. Çok rekabetçiydi, basketbolun en büyüklerinden biriydi. Kobe ayrıca çok iyi bir babaydı ve ailesine çok düşkündü." ifadelerini kullandı.Shaquille O'Neal, sosyal medya hesabından, "Acımı anlatacak kelime yok. Kardeşimi ve Gianna'yı trajik bir şekilde kaybettim. Seni seviyorum ve çok özleneceksin." ifadesiyle üzüntüsünü paylaştı.NBA'in efsane isimlerinden Kareem Abdul-Jabbar, görüntülü mesajında, "İnsanlar Kobe'yi basketbolda tüm jenerasyona ilham veren olağanüstü bir atlet olarak hatırlayacak. Fakat ben onu sporcu kimliğinden daha çok kişiliğiyle hatırlayacağım." dedi.Juventus ve Portekiz Milli Takımı'nın yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, duygularını "Kobe ve kızının ölüm haberini duyduğum için çok üzgünüm. Kobe, birçoklarına ilham veren gerçek bir efsaneydi. Kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine, arkadaşlarına taziyelerimi iletiyorum. Huzur içinde uyu efsane." şeklinde ifade etti.Tek erkeklerde dünya 2 numarası Sırp tenisçi Novak Djokovic de, "Kalbim kaza haberiyle alt üst oldu. Kobe benim için mükemmel bir arkadaş ve akıl hocasıydı. Sen ve kızın daima kalplerimizde yaşayacaksınız. Huzur içinde uyu arkadaşım." ifadelerini kullandı.Lionel Messi, Kylian Mpabbe, Lewis Hamilton, Paolo Maldini, Steven Gerrard, Paul Pogba, Paulo Dybala, Andre Iniesta, John Terry, Usain Bolt, Luis Suarez'in de aralarında yer aldığı çeşitli spor branşlarının dünyaca ünlü yıldızları, 41 yaşındaki Bryant'ın hayatını kaybetmesinin ardından yaptıkları açıklamalarla üzüntülerini paylaştı.NBA maçlarında unutulmadıAmerikan Basketbol Ligi'ne (NBA) dün oynanan 8 karşılaşmayla devam edilirken, bu maçlarda Kobe Bryant da unutulmadı.San Antonio Spurs-Toronto Raptors ve New Orleans Pelicans-Boston Celtics maçlarında iki takımın oyuncuları ilk hücumlarını boş geçerek tribünleri dolduran binlerce taraftarla birlikte 41 yaşındaki basketbolcuyu andı.Maçların oynandığı spor salonlarının iç ve dışındaki dev ekranlarda Koba Bryant ve kızının resimleri yer aldı.NBA takımlarından Brooklyn Nets'de kariyerini sürdüren Kyrie Irving, yakın arkadaşı Kobe Bryant'ın vefatının ardından takımın dün New York Knicks ile oynadığı maçta forma giymedi.Los Angeles Lakers'ın maçlarını oynadığı Staples Center'ın önüne gelen binlerce Kobe Bryant hayranı ve basketbolsever, yıldız ismi ve kızını, çiçeklerle andı.Neymar golünü Bryant'a adadıFransa Birinci Futbol Ligi'nde dün oynanan Lille-Paris Saint-Germain maçında biri penaltıdan iki gol atan Brezilyalı yıldız Neymar, Kobe Bryant'ı unutmadı.Neymar attığı golün ardından kale arkasındaki kameranın önüne geldi ve Kobe Bryant'ın 24 numaralı formasına atfen eliyle 2 ve 4 rakamlarını işaret etti.Dünya basını manşetten duyurduDünyanın önde gelen gazeteleri Kobe Bryant'ın hayatını kaybettiği kaza haberini tam sayfa manşetten okurlarına duyurdu.The New York Times, L'equipe, Marca, As, New York Post, Daily News, Mundo, Sport,'un aralarında yer aldığı gazeteler, yıldız oyuncunun fotoğrafının yer aldığı tam sayfa manşetlerle çıktı.