Abd'liler aile, din, vatan ve kapitalizmi artık önemsemiyor

Y ve Z kuşağı olarak anılan 1980 sonrası doğumlu genç ABD'liler için aile, din ve vatanın öneminin gittikçe azaldığı bildirildi.

The Wall Street Journal ve NBC'nin ortaklaşa gerçekleştirdikleri bir araştırmanın sonuçlarına göre, 55 yaş üzeri ABD'liler arasında vatan sevgisini önemli bulanların oranı yüzde 80'e ulaşırken, aynı oran 18-38 yaş arası grupta yüzde 42'de kaldı. Dini önemli kabul edenlerin oranı yaşlılarda yüzde 60 düzeyinde iken, gençlerde dinsel konuları önemli sayanlar yüzde 30'lara kadar düşmüş durumda.

55 yaş üzeri grupta çocuk sahibi olup aile kurmanın önemini inananların oranı yüzde 50'nin üzerinde iken gençlerin sadece yüzde 30'u çocuk yapmayı önemli buluyor. Araştırmaya katılan genç ve yaşlıların cevaplarının tümünü ele alınıp, 21 yıl önce gerçekleştirilen benzer bir anket ile karşılaştırıldığında; aile, din ve ülkenin önemli olduğunu düşünenlerin oranının aslında tüm yaş gruplarında da gerilediği anlaşılıyor. 21 yıl önce tüm katılımcıların yüzde 61'i vatan sevgisinin çok önemli olduğunu düşünürken, bu oran yeni araştırmada yüzde 52'ye düştü. Aynı karşılaştırmada dinin önemine inananların oranı yüzde 62'den yüzde 50'ye gerilerken; aileyi önemli sayanların oranı ise yüzde 59'dan yüzde 43'e indi.

Gelecekte ABD, kapitalizmin kalesi olmaktan da çıkabilir. ABC tarafından yayınlanan ayrı bir Gallup araştırması, 35 yaş altı Birleşik Devletler vatandaşlarının yüzde 58'inin bir çeşit sosyalizmin ülke için daha faydalı olacağını düşündüğünü ortaya çıkardı.