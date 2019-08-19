ABD'lilerin yarısı Trump'ın ekonomiyi iyi idare ettiğini düşünüyor

ABD'de yapılan bir ankete göre, Amerikalıların yarısına yakını Başkan Donald Trump'ın ekonomiyi iyi idare ettiğini düşünüyor.

NBC News ile Wall Street Journal gazetesinin birlikte düzenlediği anket sonuçlarına göre, Amerikalılar, yüzde 49-46 sınırında Trump'ın ekonomiyi idaresini onaylıyor. Anket sonuçları ayrıca, Amerikalıların yüzde 64-27 bandında serbest ticareti onayladıklarını gösterdi. Habere göre bu oran, Trump'ın başkanlığının ilk zamanlarında yüzde 57-37 sınırındaydı.

10-14 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen ankete bin Amerikalı katıldı. Katılımcılara, Başkan Trump'ı hangi konularda destekleyip desteklemedikleri soruldu. ABD Başkanı Trump'ın ekonomi ve ülke yönetimindeki etkisi ile ilgili sorulan sorularda, katılımcıların yüzde 43'ü Trump'ın icraatlarını onayladıklarını söyledi. Bu oran geçtiğimiz Temmuz ayında yüzde 45 dolayındaydı.

2020 yılında yapılacak başkanlık seçimleri sorulduğunda, katılımcıların yüzde 40'ı Trump'a yeniden oy vereceklerini söylerken; yüzde 52'lik bir kesim de Trump'ı seçmek istemedikleri yanıtını verdi.

ABD'deki silahlı saldırıların ardından orduda kullanılanlara benzer ateşli silahların yasaklanması ile ilgili olarak, ankete katılanların yüzde 62'si bu yasağı destekledikleri yanıtını verdi. Bu oran 2016 Haziran ayında yüzde 51 dolayındaydı. Diğer yandan Amerikalıların neredeyse yarısı, silahlanma haklarının sınırlandırılması konusunda hükümetin çok ileri gideceğini düşünürken; yüzde 50 ise hükümetin bu konuda yeteri kadar önlem almayacağı için endişeli olduğunu söyledi. Amerikalıların yüzde 46'sı da evlerinde silah bulundurdukları yanıtını verdi.

Kaynak: DHA