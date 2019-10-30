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ABD Lübnan'da hızla yeni bir hükümet kurulmasını istiyor

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Lübnan Başbakanı Saad Hariri'nin istifasının ardından Lübnanlı siyasi liderlere "Vatandaşlarının ihtiyaçlarını karşılayacak yeni bir hükümetin kurulması" çağrısında bulundu.

30.10.2019 10:45ABD Lübnan'da hızla yeni bir hükümet kurulmasını istiyor
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Lübnan Başbakanı Saad Hariri'nin istifasının ardından Lübnanlı siyasi liderlere "Vatandaşlarının ihtiyaçlarını karşılayacak yeni bir hükümetin kurulması" çağrısında bulundu.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yaptığı açıklamada, Başbakan Saad Hariri hükümetinin istifası ile Lübnan'ın siyasi liderlerine yönelik, vatandaşlarının ihtiyaçlarına cevap verecek istikrarlı, müreffeh ve güvenli bir Lübnan inşa edebilecek yeni bir hükümetin acilen kurulması çağrısında bulundu. Pompeo açıklamasında, "Ulusal birliğe yönelik 13 gündür devam eden barışçıl gösteriler ve ifadeler, açık bir mesaj gönderdi. Lübnanlılar etkili ve etken bir hükümet, ekonomik reform ve endemik hale gelen yolsuzluğun son bulmasını istiyor" ifadelerini kullandı.
Pompeo, göstericilerin güvenliğini sağlamak için Lübnan ordusunu ve güvenlik güçlerini de acil olarak göreve çağırdı.
Lübnan'da hükümetin vergi politikalarına karşı 17 Ekim'de başlayan gösterilere katılanlar, yolsuzluğa karışmakla suçladıkları Başbakan Saad Hariri ve hükümet üyelerinin istifasını talep ediyordu.
(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Mike Pompeo, Lübnan, Güncel

Kaynak: İHA

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