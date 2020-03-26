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ABD, Maduro'nun başına 15 milyon Dolar ödül koydu

ABD, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hakkında "uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı" suçlamasıyla iddianame hazırladı.

26.03.2020 21:45 | Son Güncelleme: 26.03.2020 21:45
ABD, Maduro'nun başına 15 milyon Dolar ödül koydu
ABD, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hakkında "uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı" suçlamasıyla iddianame hazırladı. Maduro'nun yakalanması karşılığında 15 milyon dolar ödül koyulduğunu duyurdu.
ABD Adalet Bakanlığı Venezuela devlet başkanı Nicolas Maduro'yu uyuşturucu kaçakçılığı suçlaması hakkında iddianame hazırladı. ABD Adalet Bakanı William Barr, başkent Washington'da yaptığı açıklamada Maduro'nun bazı gruplarla birlikte komşu ülke olan Kolombiya'dan binlerce ton kokain üretip ABD'ye taşıdıklarını iddia etti. Bakan Barr, iddianamede Maduro'nun Venezuela halkına ihanet ettiğini belirtirken, Venezuela kurumlarını yozlaştırdığını açıkladı. Bakan Barr, Venezuela halkı acı çekerken, bu çetenin uyuşturucu parasıyla sürekli güçlendiğini belirtirken, kazandıkları paralarla muhaliflere komplo kurduğunu ifade etti. Bakan Barr, "Bu gücün mutlaka sona ermesi gerekli" dedi.
ABD, tarafından hakkında iddianame hazırlanan Nicolas Maduro'nun ülkeden ayrılması halinde tutuklanacağı belirtildi. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle Maduro ile Venezuela yönetiminde bulunan bazı kişiler içinde 10-15 milyon dolara varan ödül konulduğunu açıkladı. Bakanlık, başına ödül konan diğer kişilerin Venezuela Kurucu Meclis Başkanı Diosdado Cabello, Venezuela Askeri İstihbarat Şefi Hugo Carvaja, Sanayi Bakanı Tarık el Aissami ve emekli general Cliver Alcala Cordones, olduğunu duyurdu.
Trump yönetimi Maduro'yu devirmek için bir yıldan fazla bir süredir Venezuela'ya uyguladığı yaptırımlarla ekonomisini bitirme noktasına getirdi. ABD, Nicolas Maduro hükümetini tanımazken, muhalefet lideri Juan Guaido'yu destekliyor.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Nicolas Maduro, Venezuela, Güncel

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