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ABD Mahkemesi: Asitli içeceklerdeki 'diyet' sözcüğü yanıltıcı değil, kilo verdireceğini düşünmek...

ABD'nin California eyaletinde federal temyiz mahkemesi, 13 yıldır gazlı 'diyet' içecekler içmesine rağmen zayıflayamadığını söyleyerek dava açan bir kişiyi haksız buldu.

03.01.2020 12:35 | Son Güncelleme: 03.01.2020 12:35 ABD Mahkemesi: Asitli içeceklerdeki 'diyet' sözcüğü yanıltıcı değil, kilo verdireceğini düşünmek...

ABD'nin eyaletinde federal temyiz mahkemesi, 13 yıldır gazlı 'diyet' içecekler içmesine rağmen zayıflayamadığını söyleyerek dava açan bir kişiyi haksız buldu. Mahkeme, "Hiçbir makul tüketici, üzerinde diyet yazan içeceklerin kilo verdireceğini düşünmez" diyerek alt mahkemenin kararını onadı.

CNN'in haberine göre Santa Rosa kentinde yaşayan Shana Becerra adlı kadın Dr Pepper/Seven Up şirketine açtığı davada çocukluğundan beri obez olduğunu söyledi.

'Zayıf mankenlerle pazarlıyorlar'

Becerra, şirketin "Diet Dr Pepper" reklamlarında zayıf modeller kullanarak bu içeceği tüketenlerin onlar gibi bir görünüme sahip olabileceği mesajını verdiğini savundu.

Shana Becerra, aksine bu içeceklerde şeker yerine kullanılan kimyasal tatlandırıcı aspartamın metabolizmanın dengesini bozarak kilo almaya neden olduğunu söyledi.

Üç yargıçtan oluşan mahkeme heyeti, oy birliğiyle aldığı kararda bu tür içeceklerdeki "diyet" ibaresinin yanlış ve yanıltıcı olmadığına hükmetti.

Yargıç Jay S. Bybee, mahkemenin gerekçeli kararında "Diyet içecekler çok yaygın ve genel algı, bunların klasik versiyonlarına göre daha az kalori içerdiği yönünde. Bazı tüketicilerin mantıksız şekilde diyet sözcüğünü farklı yorumlaması içeceğin markasının yanıltıcı olduğu anlamına gelmiyor" dedi.

Aynı mahkeme Coca Cola aleyhindeki benzer bir davada da aynı kararı verdi. Bu davada, davacıları yine Becerra'nın avukatları temsil etti. Diet Coke aleyhindeki dava New York'ta açılmış Coca Cola'nın reklamlarının yanıltıcı olduğu öne sürülmüştü.

Dr Pepper/Seven Up'ın avukatı Evan Young, "Mahkeme, basit olan bir şeyi karmaşık hale getirmeye girişimini reddederek aklıselimin hakim olmasını sağladı" dedi.


Amerika Birleşik Devletleri, California, Dünya
BBC


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