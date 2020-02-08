ABD mahkemesi Erdoğan'ın korumaları hakkındaki davanın düşürülmesi talebini reddetti

Amerikan Federal Mahkemesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2017 yılındaki Washington
ziyaretinde protestoculara müdahale eden Türk korumalar hakkındaki davanın düşürülmesi talebini reddetti. Mahkeme yabancı liderlerin korumalarına güvenliği sağlamak için verilen yetkinin sınırsız olmadığına dikkat çekerek dokunulmazlık talebinin bu olayda geçerli olmadığına karar verdi.
Mahkeme, korumaların protestoculara "şiddetli şekilde fiziksel olarak saldırdığını" kaydetti. 15 cumhurbaşkanlığı koruması hakkında açılan davada 11'i hakkındaki davalar daha önce düşürülmüştü.