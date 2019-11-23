Haberler » Güncel » ABD mahkemesi, İran'ı 180 milyon dolar tazminata mahkum etti - Haber

ABD mahkemesi, İran'ı 180 milyon dolar tazminata mahkum etti

ABD mahkemesi, casusluk suçlamasıyla İran'da 18 ay tutuklu kaldıktan sonra 2016'da tutuklu takası anlaşmasıyla serbest bırakılan Washington Post gazetesi muhabiri Jason Rızaiyan'ın tutukluluğu süresince gördüğü zararlar nedeniyle, İran'ı 180 milyon dolar tazminata mahkum etti.

23.11.2019 12:38 | Son Güncelleme: 23.11.2019 12:38ABD mahkemesi, İran'ı 180 milyon dolar tazminata mahkum etti
ABD mahkemesi, casusluk suçlamasıyla 'da 18 ay tutuklu kaldıktan sonra 2016'da tutuklu takası anlaşmasıyla serbest bırakılan Washington Post gazetesi muhabiri Jason Rızaiyan'ın tutukluluğu süresince gördüğü zararlar nedeniyle, İran'ı 180 milyon dolar tazminata mahkum etti.
Washington Post gazetesinin haberine göre, ABD'de bir federal mahkeme, Rızaiyan'ın tutukluluğu süresince gördüğü zararlar nedeniyle İran'ın Rızaiyan ve ailesine yaklaşık 180 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti.
Mahkeme, İran'ın Rızaiyan ailesinin maddi ve manevi kayıpları için 150 milyon doların yanı sıra Rızaiyan'a 23,8 milyon dolar, kardeşi Ali'ye 2,7 milyon dolar ve annesi Mary için ise 3,1 milyon dolar ödemesi kararını verdi.
Rızaiyan, 2014'te gözaltına alınmıştı
Washington Post gazetesinin Tahran muhabiri İran asıllı ABD vatandaşı Rızaiyan, 22 Temmuz 2014'te eşi Yegane Salihi ve bir arkadaşıyla gözaltına alınmıştı. Daha sonra Salihi ve arkadaşı serbest bırakılmış ancak Rızaiyan'ın tutukluluk hali devam etmişti.
Önceki ABD Başkanı Barack Obama, Tahran yönetimine çağrıda bulunarak, gazetecilerin serbest bırakılmasını istemişti.
Rızaiyan, Obama döneminde imzalanan nükleer anlaşmanın yürürlüğe girerek İran'a yönelik yaptırımların kaldırıldığı 16 Ocak 2016'da, ABD ile İran arasındaki tutuklu takası anlaşması uyarınca serbest bırakılmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Washington Post, İran, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:52 Ziraat mühendisi hayalindeki "erdemli şehri" çizgi filmde kurdu
13:52 Ankara'da evlerinde çıkan yangında yaşlı çift yaşamını yitirdi
13:50 'O' köpeğin sahibine 7 bin 802 lira para cezası kesildi
13:45 Belediye Başkanı Kılınç'tan Öğretmenler Günü mesajı
13:45 Kuzey Marmara Otoyolu, 2020'nin sonunda Akyazı kavşağına kadar bitirilecek
13:10 Genelkurmay eski Başkanı Yaşar Büyükanıt, son yolculuğuna uğurlanıyor
12:23 Muharrem İnce'den "Erdoğan'la görüştü" iddialarına bir yanıt daha: Şerefsizce bir saldırıdır
12:13 Osmanlı camisinin toprak altındaki kalıntılarını mahkumlar gün yüzüne çıkarıyor
11:42 Bakan, hayvanların kulağına takılacak küpeyi tanıttı: Dünyada bir eşi daha yok
11:27 Yarı çıplak adam aldattığı karısına ağaç tepesinde yakalandı
11:24 70 milyon TL ikramiye isabet eden biletin sahibi ortaya çıktı! Ancak bileti kaybetmiş
08:45 Hadise'nin gözyaşlarına boğulduğunu gören Acun Ilıcalı çekimi iptal etmek istedi
23:45 Vatandaş, Bakan Kurum'a camide yerini vermedi: Burası Allah'ın evi
23.11.2019 13:52:45