ABD mahkemesinden Halkbank'a duruşmaya katılma çağrısı

ABD mahkemesi Halkbank'ı mahkemeye saygısızlık etmediğini kanıtlaması için 10 Şubat tarihinde yapılacak duruşmaya katılmaya çağırdı.Hakkında Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) İran 'a yönelik yaptırımlarının delinmesine yardımcı olduğunu savunan iddianamenin hazırlanmasının ardından, Halkbank'ın mahkeme celplerine icabet etmemesi ve duruşmalara katılmaması sonrasında banka mahkemeye saygısızlık etmediğini kanıtlaması için duruşmaya çağrıldı.New York Güney Bölge Mahkemesi Yargıcı Richard Berman Halkbank'ı celplere itaatsizlik ve mahkemeye saygısızlıkta bulunmadığını ve ayrıca yaptırımlara itaatsizlik etmediğini 10 Şubat 2020 tarihinde yapılacak duruşmada göstermesini istedi.ABD mahkemeleri veri sisteminde yayınlanan açıklamada Yargıç Berman, Halkbank'ın iddianamede hakkında yer alan suçlamalar hakkında bir an evvel mahkemeye çıkması gerektiğini kaydetti.Yargıç Berman imzalı açıklamada, savcılık makamının 3 Ocak 2020 tarihinden önce itaatsizlik bulguları ve yaptırımlara itaatsizlik hakkında bir brifing vermesi, Halkbank'ın buna 21 Ocak'tan önce cevap vermesi ve Savcılığın Halkbank'ın cevabına 23 Ocak'a kadar yanıt vermesini istedi.Tanıkların ifadelerinin duruşmadan 10 gün önce teslim edilmesi gerektiği belirtildi.Sınırlı temsil talebine redYargıç Berman geçtiğimiz hafta ABD'de İran yaptırımlarını delmeye yardımla suçlanan Halkbank'ın, avukatı aracılığıyla sınırlı temsil edilme talebini mahkeme reddetmiş, Halkbank "New York'a gelsin ve suçlamalara cevabını versin" demişti.Yargıç Berman Halkbank'ın önünde iki mantıklı yol bulunduğunu, bunlardan birinin mahkemeye çıkarak yasal savunmasını yapmak, diğerinin ise mahkemeye çıkmayarak bunun riskleriyle yüzleşmek olduğunu söylemişti.Berman ayrıca Halkbank'ın gönderilen iki celp, Sarraf ve Atilla dava süreçleri ile iki yıl boyunca bağlantılı olması sebebiyle mahkemeye çıkmayarak kaçak konumuna düşebileceğini belirtmişti.DW/ SSB, ET(c)