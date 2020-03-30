ABD Maliye Bakanı Mnuchin: 'Amerikalı çalışanlar 3 hafta içinde para göndermeye başlayacağız'
Maliye Bakanı Amerikalı çalışanların 3 hafta içinde doğrudan paralarını alabileceğini söyledi.
30.03.2020 09:46 | Son Güncelleme: 30.03.2020 09:46
Maliye Bakanı Amerikalı çalışanların 3 hafta içinde doğrudan paralarını alabileceğini söyledi. Mnuchin ayrıca, 12 Nisan'da işyerlerinin yeniden açılıp açılmayacağıyla ilgili kararı ekonominin değil sağlığın belirleyeceğini kaydetti
Kaynak: DailyMotion.com
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