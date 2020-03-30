ABD Maliye Bakanı Mnuchin: 'Amerikalı çalışanlar 3 hafta içinde para göndermeye başlayacağız'

Maliye Bakanı Amerikalı çalışanların 3 hafta içinde doğrudan paralarını alabileceğini söyledi. Mnuchin ayrıca, 12 Nisan'da işyerlerinin yeniden açılıp açılmayacağıyla ilgili kararı ekonominin değil sağlığın belirleyeceğini kaydetti

Kaynak: DailyMotion.com