ABD medyası en fazla Müslümanlar hakkında olumsuz haber yapıyor

NEW ABD'de medya ve azınlıklar üzerine yapılan bir araştırmaya göre medyanın, en fazla olumsuz haberleri Müslüman azınlık hakkında yaptığı belirlendi.

Vermont eyaletindeki Middlebury Koleji bünyesindeki Azınlıkların Medya Portreleri Projesi Laboratuvarı tarafından yapılan araştırmada, ABD'de yayın yapan 4 ulusal gazetenin 2018'de azınlıklar üzerine yaptığı haberler ele alındı.

New York Times, Washington Post, Wall Street Journal ve USA Today gazetelerinde Afrikalı Amerikan, Asyalı Amerikan, Hispanik, Yahudi ve Müslüman grupların geçtiği haberler incelendi.

Toplam 26 bin 626 makalede, 9 bin 32 ile en fazla Müslümanlar haberlere konu edilirken, 6 bin 499 defa Afrikalı Amerikanlardan ve 5 bin 980 defa da Yahudilerden bahsedildiği görüldü.

- Müslümanlar, en fazla olumsuz haber yapılan grup

Araştırmacılar, her bir makalenin azınlıklar hakkında ne kadar olumlu ya da olumsuz olduğu konusunda sıfır noktasını baz alarak puanlama tablosu oluşturdu.

Müslümanlar, eksi 0,70 ile en fazla olumsuz haber yapılan grup çıkarken, eksi 0,12 ile Hispanikler ikinci sırada yer aldı.

Tabloda, Afrikalı Amerikan ve Yahudiler eksi 0,05'te kalırken, Asyalı Amerikalıların puanlaması ise artı 0,10 olarak tespit edildi.

Proje Başkanı Erik Bleich, bulgularda çıkan farkların çok şaşırtıcı olduğunu belirterek, "Diğer gruplarla karşılaştırınca Müslümanlar olumsuz haber konusunda çok ileride." ifadesini kullandı.

Müslümanlarla ilgili haberlerin yüzde 92'sinin ABD dışındaki bölgelere atıfta bulunduğuna dikkat çekilen araştırmada, şiddetli çatışma ve "İslamcı" gruplara ilişkin dış olayların Müslümanları kapsayan haberlerde en büyük olumsuzluk faktörü olduğunun da altı çizildi.

- Müslümanlar kültür haberlerinde geride

Kültür ve eğitim kapsamlı haberlerin siyasi haberlerden çok daha fazla olumlu değerlendirildiği belirtilen araştırmada, Müslümanların ise bu alanda öne çıkmadığı veya çıkarılmadığına işaret edildi.

İncelenen makalelerde, kültür alanında Müslümanlardan sadece yüzde 21 oranında bahsedilirken, siyasi alanda ise yüzde 84 bahsedildiği görüldü.

Araştırmada, "Bütün azınlıkların yer aldığı, kültür, eğitim, iç politika gibi alanlarda Müslümanların yaşamına nispeten daha az dikkat çekmekle gazeteler, okurlarının, Müslümanları ana akım Amerikan toplumunun bir parçası olarak görmelerini zorlaştırabilir." değerlendirmesine yer verildi.

Araştırmacılar ayrıca, Müslümanların haber yapıldığı makalelerde İslamofobi ve İslam karşıtlığı eleştirilerinin sadece yüzde 2 oranında geçtiğini kaydederken, Yahudilerle ilgili makalelerde ise antisemitizmin yüzde 17 oranında kullanıldığının altını çizdi.

