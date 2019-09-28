ABD medyası: Trump'ın bazı liderlerle telefon görüşmelerinin deşifrelerine erişim sınırlandırıldı

ABD medyası, Beyaz Saray'ın, Başkan Donald Trump'ın bazı yabancı liderlerle yaptığı telefon görüşmelerinin deşifrelerine erişimi sınırlandırdığını bildirdi.

CNN Televizyonu'na ve New York gazetesine konuşan Amerikalı yetkililer, bu liderler arasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suudi Arabistan Muhammed Bin Selman'ın da olduğunu söyledi.

Yetkililer, kararın gerekçesini "haber sızmasını önlemek" olarak açıkladı.

Trump ile Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy arasında 25 Temmuz'da yapılan telefon görüşmesinin deşifresinin medyaya sızdırılması sonrası, Demokratlar ABD Başkanı hakkında azil sürecini başlatmıştı.

Amerikan Temsilciler Meclisi'nin 3 komisyonu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan, soruşturma kapsamında Ukrayna'yla ilgili tüm belgeleri bir hafta içinde teslim etmesini istemişti.

Trump: Demokratlar beni taciz ediyor

ABD Başkanı Donald Trump ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada Demokratları azil süreciyle kendisini "taciz etmekle" suçladı.

Trump, azil sürecine önderlik eden 6 kişi için "Hiçbir iş yapmayıp boş gezen vahşi Demokratlar" ifadesini kullandı.

Öte yandan Amerikan Washington Post gazetesi Trump'ın 2017 yılında Oval Ofis'te görüştüğü Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya'nın dönemin ABD Büyükelçisi Sergey Kislyak'la yaptığı görüşmede, Moskova'nın ülkesinde 2016'da yapılan Başkanlık Seçimleri'ne müdahalesinin kendisini kaygılandırmadığını söylediğini yazdı.

Gazeteye göre Trump bu görüşüne gerekçe olarak ABD'nin de başka ülkelerde seçimlere müdahale etmesini gösterdi.