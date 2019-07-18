18.07.2019 10:04
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ABD, Meksika sınırına 2 bin 100 ilave asker sevk ediyor

ABD, Meksika sınırına 2 bin 100 ilave asker sevk ediyor

ABD, Meksika sınırında güvenliği sağlamak üzere 2 bin 100 ilave asker görevlendirecek.

ABD, Meksika sınırında güvenliği sağlamak üzere 2 bin 100 ilave asker görevlendirecek.
Pentagon'dan yapılan açıklamada, ABD-Meksika sınırında güvenliğe destek sağlamak için ABD ordusundan bin 100 personel ve Teksas Ulusal Muhafızları'ndan bin askerin sınıra konuşlandırılacağı bildirildi.
Açıklamada, federal ordu mensuplarının havadan izleme, lojistik ve idari destek gibi görevleri icra edeceği, Ulusal Muhafızlar'ın ise geçici yetişkin göçmen barınma merkezlerinin bulunduğu sınır kasabaları Donna ve Tronillo'da güvenlik konularında Gümrük ve Sınır Koruma İdaresi personeline destek sağlayacağı belirtildi.
İlave asker sevk etme kararı yeni Savunma Bakan Vekili Richard V. Spencer tarafından onaylandı.
ABD, Meksika sınırında 2 bin 500 federal ordu mensubu ile 2 bin Ulusal Muhafız bulunduruyor.
Kaynak: AA
Amerika Birleşik Devletleri, Meksika, Güncel

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