ABD-Meksika sınırında duvardan düşen Guatemalalı hamile kadın öldü
Meksika sınırındaki duvardan düşen Guatemalalı hamile bir kadın hayatını kaybetti.
13.03.2020 15:50 | Son Güncelleme: 13.03.2020 15:50
ABD- Meksika sınırındaki duvardan düşen Guatemalalı hamile bir kadın hayatını kaybetti.
BBC'nin haberine göre, ailesine ekonomik destek sağlayabilmek hayaliyle ABD'ye geçmek isteyen Miriam Stephany Giron Luna isimli 19 yaşındaki gebe kadın, 7 Mart Cumartesi günü El Paso yakınlarında çelik tellerle örülü duvara tırmanmaya çalışırken düştü.
Guatemala Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, kadının sınıra birlikte geldiği, bebeğin babası olduğu düşünülen 26 yaşındaki erkeğin, Luna'nın 6 metre yükseklikten düşmesinin ardından ABD sınır devriye muhafızlarına haber vererek ambulans çağırttığı belirtildi.
Açıklamada, El Paso'da bir hastaneye kaldırılan, beyin kanaması geçiren, karaciğer ve böbrekleri yaralanan, leğen kemiğinde kırık bulunan 7 aylık hamile Luna'nın bir dizi ameliyata alındığı ancak 10 Mart Salı günü yaşamını yitirdiği bildirildi.
Sezaryenle alınmaya çalışılan bebeğin de kurtarılamadığı ifade edildi.
ABD Gümrük ve Sınır Koruma (CBP) ise kadının 8 aylık hamile olduğunu açıkladı. CBP'nin El Paso Şefi Gloria Chavez, "kadının ölümünden onu duvara tırmanmaya teşvik eden insan kaçakçılarını" sorumlu tuttu.
Orta Amerika ülkelerinden yola çıkan çok sayıda göçmen, Guatemala ve Meksika üzerinden ABD'ye ulaşmaya çalışıyor. ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldikten sonra Orta ve Güney Amerika'dan gelen göçmenleri Meksika sınırında bekletme kararı almıştı. ABD ve Meksika hükümetleri arasında varılan "Meksika'da Kal" mutabakatı kapsamında, bu ülke üzerinden ABD'ye göç başvurusunda bulunan üçüncü ülke vatandaşlarının başvuru işlemleri sonuçlanana kadar sınır kenti Tijuana'da ikamet etmesi öngörülmüştü.
BBC'nin haberine göre, ailesine ekonomik destek sağlayabilmek hayaliyle ABD'ye geçmek isteyen Miriam Stephany Giron Luna isimli 19 yaşındaki gebe kadın, 7 Mart Cumartesi günü El Paso yakınlarında çelik tellerle örülü duvara tırmanmaya çalışırken düştü.
Guatemala Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, kadının sınıra birlikte geldiği, bebeğin babası olduğu düşünülen 26 yaşındaki erkeğin, Luna'nın 6 metre yükseklikten düşmesinin ardından ABD sınır devriye muhafızlarına haber vererek ambulans çağırttığı belirtildi.
Açıklamada, El Paso'da bir hastaneye kaldırılan, beyin kanaması geçiren, karaciğer ve böbrekleri yaralanan, leğen kemiğinde kırık bulunan 7 aylık hamile Luna'nın bir dizi ameliyata alındığı ancak 10 Mart Salı günü yaşamını yitirdiği bildirildi.
Sezaryenle alınmaya çalışılan bebeğin de kurtarılamadığı ifade edildi.
ABD Gümrük ve Sınır Koruma (CBP) ise kadının 8 aylık hamile olduğunu açıkladı. CBP'nin El Paso Şefi Gloria Chavez, "kadının ölümünden onu duvara tırmanmaya teşvik eden insan kaçakçılarını" sorumlu tuttu.
Orta Amerika ülkelerinden yola çıkan çok sayıda göçmen, Guatemala ve Meksika üzerinden ABD'ye ulaşmaya çalışıyor. ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldikten sonra Orta ve Güney Amerika'dan gelen göçmenleri Meksika sınırında bekletme kararı almıştı. ABD ve Meksika hükümetleri arasında varılan "Meksika'da Kal" mutabakatı kapsamında, bu ülke üzerinden ABD'ye göç başvurusunda bulunan üçüncü ülke vatandaşlarının başvuru işlemleri sonuçlanana kadar sınır kenti Tijuana'da ikamet etmesi öngörülmüştü.
Kaynak: AA
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Meksika, Güncel
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