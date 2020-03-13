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ABD-Meksika sınırındaki duvardan düşen hamile kadın öldü

Meksika sınırındaki duvardan düşen 19 yaşındaki Guetamalalı hamile bir kadının hayatını kaybettiği açıklandı.

13.03.2020 15:20 | Son Güncelleme: 13.03.2020 15:20
ABD-Meksika sınırındaki duvardan düşen hamile kadın öldü

ABD- Meksika sınırındaki duvardan düşen 19 yaşındaki Guetamalalı hamile bir kadının hayatını kaybettiği açıklandı.

Miriam Stephany Giron Luna adlı kadının, Teksas eyaletinin El Paso kenti yakınlarıntaki çelik ağla örülü duvara tırmanmaya çalışırken düştüğü belirildi.

Giron Luna, hastaneye kaldırıldı ve doktorlar bebeği acil sezeryan ameliyatıyla dünyaya getirmeye çalıştı, ancak başarılı olamadılar.

ABD Başkanı Donald rump, yasadışı göçü başlıca siyasi önceliklerinden biri haline getirmiş ve Meksika'dan girişleri önlemek için, sınıra bir duvar örmek de dahil çeşitli önlemler almıştı. Sınırın El Paso yakınlarındaki kesiminin büyük kısmında bir tür engel yer alıyor.

Guetamala Dışişleri Bakanlığı, Giron Luna'nın erkek arkadaşı ve bebeğin babası olduğuna inanılan 26 yaşındaki bir erkekle seyahat ettiğini ve 6 metreden fazla bir yükseklikten düştüğünü belirtti.

Guetamala'nın açıklamasında kadının yedi ay, ABD'nin açıklamasında ise sekiz aylık hamile olduğu belirtildi.

Medyada yer alan haberlerde Giron Luna'nın bir sosyal hizmetler çalışanı ve eski bir güzellik kraliçesi olduğu kaydedilirken, ailesine mali yardımda bulunmak için ABD'ye gitmek istediği ifade edildi.

Şiddet ve yoksullukla karşılaştıklarını söyleyen onbinlerce Guetemala, El Salvador ve Honduras vatandaşı son yıllarda ABD'ye girmeye çalışıyor.

BBC
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, El Paso, Meksika, Dünya

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