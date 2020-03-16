ABD Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekti
ABD Merkez Bankası (FED), politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekti ve 700 milyar dolarlık parasal genişleme başlattı.
16.03.2020 00:21 | Son Güncelleme: 16.03.2020 00:51
ABD Merkez Bankası (FED), politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekti ve 700 milyar dolarlık parasal genişleme başlattı.
700 milyar USD'lık parasal genişlemeye başladı. 500 Milyar USD'lık kısmı Hazine, 200 Milyar USD'lık kısmı Morgage Tahvili olmak üzere toplamda 700 milyar USD parasal genişleme yapacak.
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