Son dakika: ABD Merkez Bankası Fed, faizlerde değişikliğe gitmediğini duyurdu

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) yaptığı toplantının ardından faiz kararını açıkladı. Temmuz ayından bu yana 3 kez faiz indiren Fed bu kez faizleri değiştirmedi ve 1,50 - 1,75 aralığında sabit tuttu.

Belirsizlikler" kelimesi karar metninden çıkartıldı. Kararın ardından yapılan açıklamada, "Faizler büyümeyi desteklemek için uygun, işgücü piyasası güçlü, ekonomi ılımlı hızda büyüyor" ifadesi kullanıldı. Noktasal grafik ise 2020 yılı boyunca para politikasının mevcut durumunu koruyacağını işaret etti.