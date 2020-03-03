Son dakika: ABD Merkez Bankası 50 baz puan faiz indirimine gitti

ABD Merkez Bankası Fed , 'acil durum' adı altında politika faizinde 50 baz puan indirime gitti. Faiz, yüzde 1,75'ten 1,25'e çekildi. Fed, 50 baz puan gibi büyük bir faiz indirimine gitmesini, koronavirüs salgınının ekonomiyi olumsuz etkilemesi endişesine bağladı.

"FED GELİŞMELERİ YAKINDAN İZLİYOR"

Fed'den yapılan açıklamada kararın oy birliği ile alındığı ifade edilirken, "ABD ekonomisinin temelleri sağlam kalmaya devam ediyor ve Fed gelişmeleri yakından izliyor ve genişlemeyi desteklemek için uygun politikayı sürdürecek" ifadeleri kullanıldı.

AÇIKLAMANIN ARDINDAN ABD BORSASI YÜKSELDİ

Açıklamanın ardından ABD borsaları kazanımlarını %1'in üzerine taşıdı, ABD Hazine tahvil faizleri geriledi. Gelişmekte olan ülke borsaları sert yükselirken altın değer kazandı.