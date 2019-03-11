ABD Merkezli Araştırma Şirketinden Açıklama: Abd; Rusya ve Çin ile Girdiği Savaşta Ağır Yenilgi Alır

ABD
merkezli bir düşünce kuruluşu olan RAND Corporation, her yıl ABD hükümeti ve ordusundan aldığı siparişlerden yola çıkarak bir simülasyon hazırlıyor. Kuruluş, yaptığı bu simülasyonlarda ABD'yi 'maviler', rakiplerini ise 'kırmızılar' olarak adlandırıyor.
Simülasyon muhtemel tehditler, tarafların asimetrik strateji ve savaş teçhizatı kullanımı baz alınarak oluşturuluyor. Yeni yapılan simülasyon hakkında konuşan RAND Corporation uzmanı David Ochmanek, ABD'nin nükleer silahsız bir şekilde Rusya
ve Çin
ile savaşa girmesi durumunda ağır bir yenilgiyle karşılaşacağını dile getirdi.
ABD üslerinin, Rusya ve Çin'in uzun menzilli füzelerine karşı oldukça savunmasız olduğunu ifade eden Ochmanek, ABD'nin büyük bir cephaneliğe sahip olmasına rağmen bu cephaneliklerin zayıf noktalarının bulunduğunu da sözlerine ekledi.
ABD'nin eski Savunma Bakanı Yardımcısı Robert Work ise F-35'lerin havadayken oldukça etkili olduğunu ancak karadayken bir o kadar etkisiz olduğunu söyledi. Bu konu hakkında yorum yapan uzmanlar ise ABD'nin bu sorunları ortadan kaldırması için yaklaşık olarak 24 milyar dolar harcaması gerektiğini ifade etti.
Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu, Amerika Birleşik Devletleri, Teknoloji
Kaynak: WebTekno