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ABD Mikroiğneli Bant Şeklinde Corona Aşısı Prototipi Geliştirdi

Pittsburgh Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görev yapan araştırmacılar, yaptıkları çalışmalar sonucunda, parmak ucuna sığabilecek mikroiğne şeklinde Corona virüsü aşı prototipi geliştirdi.

08.04.2020 11:51 | Son Güncelleme: 08.04.2020 11:51
ABD Mikroiğneli Bant Şeklinde Corona Aşısı Prototipi Geliştirdi

Pittsburgh Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görev yapan araştırmacılar, yaptıkları çalışmalar sonucunda, parmak ucuna sığabilecek mikroiğne şeklinde Corona virüsü aşı prototipi geliştirdi. Prototipin fareler üzerinde denendiği ve sonuçların başarılı olduğu belirtildi.


Corona virüsüne diğer bir adıyla Covid-19'a neden olan SARS-CoV-2 virüsüne karşı geliştirilen prototip, viral antijen temel alınarak üretildi. Parmak ucu boyutundaki mikro iğneler sayesinde vücuda enjekte edilebilen prototip aşının, hayvanlar üzerinde gerçekleştirilen ilk denemeleri başarıyla sonuçlandı.


Covid-19 Virüsüne Karşı Yeterli Antikor Oluşumu Gözlendi


Araştırmacılar, prototip aşının uygulanması için geliştirilen mikroiğneli bantın tamamen eriyen 400 mikro şeker ve proteinden oluştuğunu ve aşı sonrasında hiçbir iz bırakmadığını belirtti. Yapılan testler ile ilgili bilgi veren araştırmacılar, ilk testlerin fareler üzerinde gerçekleştiğini ve aşılamadan yaklaşık 14 gün sonra SARS-CoV-2 virüsüne karşı yeterli antikor oluşumu gözlendiğini ifade etti. Mikroiğneli bantaların avantajlarından bir tanesinin hızlı üretime uygun olduğunu vurgulayan Pittsburgh Üniversitesi Tıp Fakültesi araştırmacıları, bantların nakliye sırasında soğuk tutulmasının zorunlu olmadığının da altını çizdi. Aşının nakliye sonrasında gama sterilizasyonundan geçirilerek aktif olarak kullanılabileceği belirtildi. Mikroiğneli bant prototipi, sahip olduğu bütün bu özelliklerle insanlar üzerinde kullanımı için son derece uygun görünüyor.

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Pittsburgh Üniversitesi, Koronavirüs, Teknoloji
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