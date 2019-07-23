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ABD Milli Güvenlik Danışmanı Bolton, Japonya Başbakanı ile görüştü

ABD Milli Güvenlik Danışmanı John Bolton, iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel konuları değerlendirmek üzere Japonya'ya geldi.

23.07.2019 02:11 ABD Milli Güvenlik Danışmanı Bolton, Japonya Başbakanı ile görüştü
ABD Milli Güvenlik Danışmanı John Bolton, iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel konuları değerlendirmek üzere Japonya'ya geldi.

ABD Milli Güvenlik Danışmanı John Bolton, Pazartesi günü üst düzey Japon yetkililerle Tokyo'da bir araya geldi. Bolton, Başbakan Shinzo Abe'nin yakınındaki isimlerden olan Milli Güvenlik Danışmanı Shotaro Yachi ve Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono ile görüşme gerçekleştirdi. Temaslarında, İran ile artan gerilim kapsamında Hürmüz Boğazı'nda seyir güvenliğini sağlamak için kurulması planlanan uluslararası koalisyon konusunu gündeme getirdiği tahmin edilen Bolton, gazetecilere yaptığı açıklamada konuyla ilgili konuşmaktan kaçındı. Bolton, "Çok çeşitli konularda verimli görüşmeler gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

Bolton'un, Japonya'dan ayrıldıktan sonra Güney Kore'yi ziyaret etmesi bekleniyor. - TOKYO
Kaynak: İHA
Amerika Birleşik Devletleri, John Bolton, Japonya, Politika

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