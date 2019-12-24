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BBC

ABD, Mısır ve Ürdün'e bomba arama köpeği göndermeme kararı aldı

Amerika Birleşik Devletleri, ihmal sonucu ölüm vakalarının artması sonrası Mısır ve Ürdün'e, bomba arama köpeklerini göndermeme kararı aldı.

24.12.2019 06:45 | Son Güncelleme: 24.12.2019 06:45 ABD, Mısır ve Ürdün'e bomba arama köpeği göndermeme kararı aldı

Amerika Birleşik Devletleri, ihmal sonucu ölüm vakalarının artması sonrası Mısır ve 'e, bomba arama köpeklerini göndermeme kararı aldı.

ABD'nin yaklaşık 100 özel eğitimli köpek gönderdiği Ürdün bu bağlamda, açık ara en büyük alıcı konumunda bulunuyor.

Washington'da konu ile ilgili yayımlanan resmi rapora göre, Mısır'a gönderilen 10 köpekten üçünde, akciğer kanseri, güneş çarpması ve safra kesesi yırtılması vakaları görüldü.

Rapora göre, Mısır, Ürdün ve sekiz ülkeye daha gönderilen 100'e yakın köpek arasında ihmal sonucu ölüm vakaları dikkat çekici bir hal aldı.

Mısır ve Ürdün'den ise konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, bu önlem sayesinde yeni ölümlerin önüne geçilmesinin amaçlandığını savunuyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bomba arama köpeklerini bu ülkelere göndermeme kararının geçici olduğu da belirtildi.

Konu ile ilgili açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, bu köpeklerin "terörle mücadele eden Amerikalıların hayatlarının kurtarılmasında kritik rol oynadığını" söyledi.

Bir köpek böcek ilacı sıkılması sonucu öldü

Aynı yetkili, Ürdün ve Mısır'da hali hazırda görevde olan köpeklerin şimdilik bu ülkelerde kalacağını da kaydetti.

Raporda yer alan ihmal vakalarından birinde, Ürdün'deki bir köpek güneş çarpması sonucu hayatını kaybediyor. Rapora göre, iki köpek daha ABD'ye oldukça hasta durumda döndüğü belirtiliyor.

Bu köpeklerin Belçika kurdu oldukları bilgisine de raporda yer veriliyor.

Devam niteliğindeki bir resmi rapora göre, Ürdün'e bu ayın başında gönderilen iki köpek daha doğal olmayan sebeplerden hayatını kaybetti.

AFP ajansına, bu ölümlerden biri, güneş çarpması diğeri ise polisin böcek ilacı sıkması sonucu gerçekleşti.


Amerika Birleşik Devletleri, Ürdün, Dünya
BBC


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