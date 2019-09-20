Haberler » Güncel » Haber

"ABD, Moskova ve Pekin'i kavga ettirme arzusunu saklamıyor"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Rusya ile Çin'i kavga ettirmek için çaba gösterdiğini belirtti.

20.09.2019 01:58
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Rusya ile Çin'i kavga ettirmek için çaba gösterdiğini belirtti.
Lavrov, bir Rus dergisine yazdığı makalede yaptırımların ve doların statüsünün kötüye kullanılmasının ekonomide 'kural' haline geldiğini ifade etti.
ABD'nin kendi müttefiklerini Rusya'ya karşı kullanma çabasında olduğunu savunan Lavrov, Washington yönetiminin ortaklarını inatla Rusya ve Çin'i ayırmak için seferber etmeye çalıştığını kaydetti.
Lavrov, "Avrasya ve Asya-Pasifik bölgesinde kendi kontrolü dışında gelişen çok taraflı ilişkileri ve bölgesel entegrasyon yapılarını bozmak ve baltalamak isteyen ABD, Moskova ve Pekin'i kavga ettirme arzusunu saklamıyor." ifadelerini kullandı.
Washington'un Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekilerek nükleer füze kontrolü alanındaki tüm sözleşmeleri tehlikeye soktuğunu belirten Lavrov, ABD'nin uzaya silah yerleştirme çalışmalarına da başladığını vurguladı.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya, kavga, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
02:48 "İslam'da hayatın, şehrin ve medeniyetin merkezinde cami vardır"
02:44 New York'ta Türk-Amerikan ilişkileri değerlendirildi
02:44 Dha yurt bülteni-23
02:43 İş makinesiyle çarpışan tır yandı
02:37 Gökova Körfezi'ndeki atıkları "Riva Hizmet-1" toplayacak
02:16 Hamas'tan "ulusal vizyon" ilanına destek
02:16 Taciz iddiası mahalleyi karıştırdı, polis biber gazıyla müdahale etti (2)