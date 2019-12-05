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ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad, Cumhurbaşkanı Gani ile görüştü

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile görüştü.

05.12.2019 09:50 | Son Güncelleme: 05.12.2019 09:50ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad, Cumhurbaşkanı Gani ile görüştü
ABD'nin Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Afganistan Eşref Gani ile görüştü.
Afganistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Taliban ile barış görüşmelerinin başlaması ve ateşkesin yapılması konusu ele alındı.
Görüşmede, Taliban'ın yurt dışındaki sığınaklarının yok edilmesinin de konuşulduğu kaydedildi.
Trump müzakereleri durdurmuştu
ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile Taliban arasında Aralık 2018'den bu yana devam eden barış müzakerelerini, 5 Eylül'de Afganistan'daki ABD askerlerine düzenlenen ve Taliban'ın üstlendiği bombalı saldırı üzerine iptal etmişti.
Görüşmelerin askıya alınmasından sonra Taliban bu kez de barış görüşmelerini sürdürmek için çözüm yolunu Rusya'da aramış ve başkent Moskova'ya heyet göndermişti.
Barış görüşmeleri süreci
Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani yönetimindeki hükümet için büyük tehdit unsuru Taliban örgütü, ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini koruyor.
Hükümetin geçen yıllarda Taliban ile barış görüşmelerine başlamak için defalarca girişimde bulunması ve bu kapsamda Barış Konseyi kurmasına rağmen henüz bir sonuç alınamadı.
Eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai döneminde, Afganistan yönetimi ile Taliban arasındaki temasların Katar'ın başkenti Doha'da, Haziran 2013'te yapılması planlanıyordu ancak Taliban'ın ofise "Afganistan İslam Emirliği" tablosunu ve sözde bayrağını asması üzerine, Afgan hükümeti müzakerelerden vazgeçmişti.
Ofis, bir ay geçtikten sonra kapanmış ve barış müzakereleri askıya alınmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Cumhurbaşkanı, Afganistan, Güncel

Kaynak: AA

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