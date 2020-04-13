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ABD'nin Afganistan Temsilcisi Halilzad'dan mahkum takasının hızlandırılması çağrısı

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Taliban ile Afganistan hükümeti arasında devam eden mahkum takası sürecinin hızlandırılmasını istedi.

13.04.2020 15:44 | Son Güncelleme: 13.04.2020 15:44
ABD'nin Afganistan Temsilcisi Halilzad'dan mahkum takasının hızlandırılması çağrısı
ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Taliban ile Afganistan hükümeti arasında devam eden mahkum takası sürecinin hızlandırılmasını istedi.
Halilzad, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Taliban ile Afganistan hükümeti arasında yakın zamanda başlayan mahkum takasını olumlu karşıladıklarını belirtti.
Mahkum takasının gerçekleşmesinin barış süreci ve Afganistan'da şiddetin azaltılması konusunda önemli bir adım olduğuna dikkati çeken Halilzad, bu nedenle sürecin hızlandırılması gerektiğini kaydetti.
Halilzad, Taliban ile ABD arasında varılan barış anlaşmasında belirlenen hedefe en kısa sürede ulaşmak için çaba gösterilmesi gerektiğini vurguladı.
Halilzad ayrıca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının hapishaneler için ayrı bir tehdit oluşturması nedeniyle mahkum takasının zamanında gerçekleşmesinin ayrı bir önem taşıdığının altını çizdi.
Mahkum takası
"Afganistan'a Barışı Getirme Anlaşması" 29 Şubat'ta, ABD ile Taliban arasındaki görüşmelere ev sahipliği yapan Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen törenle imzalanmıştı.

ABD ve Taliban arasında mahkum takası yapılacağı da belirtilen anlaşmada, "Taliban olarak bilinen ve ABD tarafından bir devlet olarak tanınmayan Afganistan İslam Emirliği üyesi 5 binden fazla mahkum, karşı taraftan da 1000'den fazla mahkum Afganlılar arasında siyasi diyaloğun başlayacağı 10 Mart 2020 tarihine kadar serbest bırakılacak." maddesi yer almıştı.
Takasın, iki taraf arasındaki görüşmelerin başlayacağı 10 Mart'ta gerçekleşmesi gerekiyordu ancak Kabil'deki siyasi anlaşmazlıklar sürecin ertelenmesine neden olmuştu.
Şu ana kadar Afgan cezaevlerindeki 300 Taliban üyesi ve Taliban'ın elinde bulunan 20 rehine serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Afganistan, Güncel
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