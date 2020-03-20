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ABD'nin Ankara Büyükelçiliği İdlib'de şehit olan Türk askerleri için taziye mesajı yayımladı

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, dün İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde (İGAB) roketli saldırı sonucu 2 askerin şehit olması dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

20.03.2020 14:48 | Son Güncelleme: 20.03.2020 14:48
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği İdlib'de şehit olan Türk askerleri için taziye mesajı yayımladı
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, dün İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde (İGAB) roketli saldırı sonucu 2 askerin şehit olması dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.
Büyükelçiliğin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, söz konusu saldırının şiddetle kınandığı belirtilerek, Türk hükümetine ve saldırıda hayatlarını kaybedenlerin ailelerine taziyede bulunuldu.
Büyükelçiliğin paylaşımında şu ifadelere ver verildi:
"ABD, NATO müttefikimiz Türkiye'nin İdlib'deki tüm tehditlere karşı kendini savunma hakkını güçlü şekilde desteklemekte; Esed rejimi ile destekçileri Rusya ve İran'ın acımasız askeri operasyonları nedeniyle defalarca yerlerinden edilen milyonlarca Suriyelinin acılarını hafifletecek bir ateşkesin sürdürülmesi için çaba göstermektedir."
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), dün İGAB'da roketli saldırı sonucu 2 askerin şehit olduğunu, 1 askerin yaralandığını bildirmişti.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, İGAB'da görevli unsurlara, bölgedeki bazı radikal gruplar tarafından roketli saldırı düzenlendiği belirtilmişti.
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Kaynak: AA

Etiketler : Güncel

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