ABD'den şehit haberleri sonrası Türkiye'ye başsağlığı mesajı: Türkiye'nin yanındayız

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklama ile hayatını kaybeden Türk askerleri için başsağlığı dileğinde bulundu.

"TÜRKİYE'NİN YANINDAYIZ"

Açıklamada, "Bugün gerçekleşen saldırıda hayatını kaybeden 5 Türk askerinin yakınlarına ve ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. NATO müttefikimiz Türkiye 'nin yanındayız ve Esad rejiminin uluslararası toplum nezdinde normalleştirilmesine karşı çıkmayı sürdüreceğiz" ifadelerine yer verildi.

Geçen saatlerde Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'in kuzeyindeki Taftanaz'da Suriye ordusu tarafından düzenlenen saldırıda 5 askerin şehit olduğunu, 5 askerin yaralandığını duyurmuştu.